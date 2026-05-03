Exposição interativa sobre Ziraldo chega a Salvador com entrada gratuita

Uma mostra gratuita dedicada à trajetória e à produção artística de Ziraldo chega a Salvador ainda neste mês. Intitulada “Mundo Zira – Ziraldo Interativo”, a exposição ficará aberta ao público entre os dias 23 de maio e 13 de setembro, no Museu de Arte da Bahia (MAB), onde funciona atualmente o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) na capital baiana.

Depois de passar por cidades como Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Natal, a exposição desembarca em Salvador propondo uma experiência imersiva. O público poderá interagir com personagens e narrativas criadas pelo artista mineiro, transformando suas obras em vivências sensoriais.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A visitação é gratuita, com ingressos disponíveis tanto online quanto na bilheteria do MAB. O acesso ocorre de terça a domingo, das 10h às 18h. Toda quarta-feira são liberadas novas entradas para a semana seguinte, e o visitante deve escolher previamente data e horário. Crianças com menos de 5 anos não precisam de ingresso.

Recursos tecnológicos e espaços temáticos

Pensada para todas as idades, a exposição combina recursos tecnológicos com a arte original de Ziraldo. A proposta é ir além da observação tradicional, permitindo que o público interaja diretamente com as criações.

O percurso inclui espaços temáticos inspirados em trabalhos marcantes do artista, como Flicts, O Menino Quadradinho e A Turma do Pererê. Além disso, há áreas interativas adicionais, como um estúdio onde é possível se inserir nos desenhos e um jogo de caça-palavras colorido baseado em trechos de suas histórias.

Produzida pela Lumen Produções, a exposição conta com patrocínio do Banco do Brasil e BB Asset, além do apoio do Instituto Ziraldo, responsável por preservar e difundir o legado do artista.

Serviço: