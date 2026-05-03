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SEMANA DE INSTABILIDADE

Trovoada em Salvador? Veja a previsão do tempo para esta semana

Semana será de instabilidade com sol entre nuvens e pancadas de chuva

Edvaldo Sales
Por

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Semana será de instabilidade com sol entre nuvens e pancadas de chuva
Semana será de instabilidade com sol entre nuvens e pancadas de chuva - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A previsão do tempo para Salvador nesta semana é de instabilidade com sol entre nuvens e pancadas de chuva ao longo dos próximos dias, segundo dados do Climatempo.

Confira a previsão completa:

Domingo

O tempo permanece mais firme neste domingo, 3, com sol e algumas nuvens. As temperaturas variam entre 23°C e 31°C, com baixa probabilidade de chuva.

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Segunda

O cenário muda a partir de segunda-feira, 4. O dia será de sol pela manhã, mas com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar entre 23°C e 30°C.

Terça

A instabilidade se intensifica na terça-feira, 5, com previsão de chuva rápida ao longo do dia e à noite. As temperaturas caem um pouco, variando entre 24°C e 28°C.

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Quarta

Na quarta-feira, 6, a previsão indica pancadas mais fortes, com possibilidade de trovoadas. A temperatura máxima não deve passar de 27°C, com alta chance de chuva.

Quinta e sexta

Na quinta, 7, e na sexta, 8, a tendência é de que o tempo chuvoso continua, com sol entre nuvens e pancadas frequentes ao longo do dia.

Sábado

No próximo sábado, 9, o cenário se mantém semelhante, com sol, muitas nuvens e chuva passageira.

A umidade do ar segue elevada ao longo da semana e as chances de chuva ficam acima de 80% na maior parte dos dias, principalmente a partir de terça-feira.

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Tags:

previsão do tempo Salvador trovoada

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