Fake: SSP desmente suposto comunicado do BDM sobre jovem decapitado

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que o suposto comunicado do Bonde do Maluco (BDM), desmentindo que a facção criminosa tenha tirado a vida do jovem Ian Lucas Barbosa de Jesus, de 20 anos, é falso. O jovem foi encontrado morto na Rua Mocambo, no bairro Trobogy, em Salvador, e circularam niotícias que o crime tenha sido motivado após ele usar o termo 'Cê sabe', frase supostamente usada pela principal facção rival do BDM.

"Gostaríamos de informar a todos que não estamos tirando a vida de ninguém por fazer sinais como "Hang Loose", utilizar camisetas do Mikey ou até mesmo pela frase 'Cê sabe'", diz um trecho do texto.

Em contato com o Portal A TARDE, a pasta ainda informou ainda "que investiga a origem da publicação".

Morador do bairro de Narandiba, na capital baiana, Ian Lucas estava desaparecido desde a semana passada, quando havia sido sequestrado após deixar uma festa 'paredão'. Nos últimos dias, um vídeo no qual o jovem aparece sendo ameaçado por uma facção, com as mãos e os pés amarrados, também ganhou as redes. Nas imagens, inclusive, os criminosos ainda dizem deixar ele fumar o último cigarro de sua vida.

Um outro vídeo mostra o momento da execução de um jovem, com a mesma cor de roupa usada por Ian Lucas quando foi visto pela última vez. A pessoa tem, no vídeo, o pescoço cortado pelos bandidos. No entanto, a informação de que a pessoa nas imagens é mesmo Ian não oi confirmada pelas autoridades.

Dias depois, mais precisamente na quinta-feira, 2, seu corpo foi encontrado na Rua Mocambo, no bairro Trobogy.

Informações preliminares dariam conta de que a motivação estaria ligada ao uso do termo 'Cê Sabe', supostamente usado por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), durante a passagem em uma casa de show. O jovem teria postado um vídeo em sua rede social.

Casa de show comenta o caso

A Casa de shows Jato Prime se pronunciou nas redes sociais e comentou o caso. "Infelizmente, têm circulado imagens de um jovem desaparecido, e alguns relatos estão associando sua última aparição ao nosso estabelecimento. Gostaríamos de deixar claro que o jovem deixou nossas dependências de forma íntegra e que, durante o evento ocorrido nos domínios, não houve qualquer tipo de incidente".

Assessoria do crime?

Não foi a primeira vez em que um texto, supostamente escrito pela facção criminosa BDM, ganhou as redes sociais.

Em novembro do ano passado, um outro texto anunciando a união entre a organização criminosa baiana e a carioca Terceiro Comando Puro (TCP), também ganhou a internet. Na ocasião, a SSP também negou a veracidade do comunicado.