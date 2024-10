Falha em rampa de acesso ao Ferry-Boat provoca espera de 4 horas

- Foto: ITS | Divulgação

Usuários do Ferry-Boat foram surpreendidos com uma falha no sistema de elevação de uma das rampas de acesso do Terminal São Joaquim, em Salvador. No Terminal Bom Despacho, em Itaparica, a fila supera 4h de espera. Na capital baiana, o tempo médio está acima de 3h para os veículos embarcarem. Passageiros reclamam da demora desde o início da manhã.



De acordo com a Internacional Travessias Salvador (ITS), administradora do serviço, os ferries Maria Bethânia, Pinheiro e Rio Paraguaçu não vão poder utilizar o local para embarque e desembarque. No momento, apenas dois ferries estão operando. As embarcações utilizam outra rampa e, por esse motivo, alguns horários terão atraso ou não serão cumpridos.

A empresa informou ainda que, em Itaparica, apenas no horário das 6h não houve saída. A equipe de manutenção esteve no local para atuar na recuperação do equipamento.