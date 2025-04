Famosos enviam coroas de flores para velório de Wanda Chase

Nomes como Claudia Leitte, Carlinhos Brown, Georgina Maynart estavam entre os que enviaram flores para Wanda Chase - Foto: Denisse Salazar/Ag. ATARDE

A cerimônia de adeus a jornalista Wanda Chase, que acontece na tarde desta sexta, 04, no cemitério Campo Santo, na Federação, conta com a presença de várias autoridades, artistas e fãs. Aberto ao público, quem não pode comparecer ao velório, fez questão de prestar a última homenagem, enviando flores, ato que deixou o local florido.

Nomes como Claudia Leitte, Carlinhos Brown, Georgina Maynart estavam entre os que enviaram. Dezenas de coroas de flores, que representam diversos grupos e entidades como Sindicato dos Trabalhadores, UFBA, CCPI e ASSUFBA, contribuiram para enfeitar o salão.

Wanda tinha 74 anos e faleceu na quinta-feira (3) devido a complicações de uma cirurgia para tratar um aneurisma dissecante da aorta.

Natural de Manaus, no Amazonas, se mudou para a Bahia em 1991 e, ao longo dos anos, foi se tornando uma referência. Além de sua carreira na televisão, com passagem também pela Rede Manchete e TV Cabo Branco, era conhecida por seu engajamento em causas sociais, especialmente no movimento negro. Saiba quem foi Wanda Chase.

Veja imagens

Salão onde acontece velório ficou repleto de flores | Foto: Denisse Salazar/Ag. ATARDE