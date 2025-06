Imóveis com parcelas de R$ 500: começa a Semana MCMV em Salvador

Apartamentos disponíveis são unidades com 1 e 2 quartos - Foto: Divulgação | Tenda

A 4ª edição da Semana Minha Casa, Minha Vida começa nesta quinta-feira, 29, até o domingo, 1º, e acontece na sede da Inteligência Imobiliária (IMOB), na Rua Luiz Eduardo Magalhães, s/n, próximo à Avenida Paralela.

O evento acontece das 8h às 20h e vai reunir mais de 3 mil unidades habitacionais com condições especiais de financiamento, incluindo entrada a partir de R$ 1 mil, parcelas a partir de R$ 500 e sinal parcelado em até 100 vezes. O desconto no imóvel pode chegar a R$ 55 mil.

Os apartamentos disponíveis são unidades com 1 e 2 quartos, sejam eles prontos para morar, em construção ou na planta, com área de lazer completa. Os empreendimentos são assinados por incorporadoras como 3I, Concreta, Direcional, Gráfico, MRV, Pejota, Sertenge, Stanza e Tenda.

Bairros dos imóveis ofertados em Salvador

Armação

Cajazeiras

Caminho das Árvores

Costa Azul

Itaigara

Patamares

Paralela

Piatã

Sussuarana

Itapuã

São Rafael

São Cristóvão

Também há imóveis nos municípios da Região Metropolitana como Abrantes, Camaçari e Lauro de Freitas.

A principal novidade desta edição é a inclusão da Faixa 4 do programa federal, destinada a famílias com renda mensal entre R$ 8,6 mil e R$ 12 mil. Pelo novo enquadramento, imóveis de até R$ 500 mil podem ser financiados em até 35 anos, com taxa de juros de 10% ao ano — abaixo da média de mercado, que ultrapassa os 11,5% ao ano.

Outras faixas do Minha Casa, Minha Vida

A feira também contempla beneficiários das faixas 2 e 3 do programa:

* Faixa 2: imóveis de até R$ 255 mil em Salvador, e R$ 225 mil em Lauro de Freitas e Camaçari;

* Faixa 3: renda familiar entre R$ 4.400,01 e R$ 8 mil, com limite de imóvel de R$ 350 mil em todo o país;

* FGTS como entrada: famílias com renda de até R$ 2.640 podem usar o saldo do FGTS como entrada, com possibilidade de autorização de crédito por até 10 anos.