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CARAVANA DO BEBÊ

Feira reúne produtos de bebês a partir de R$ 1,99 em Salvador

Com entrada gratuita, o evento acontece até sábado, 19

Alice Paulilo
Por
Feira com produtos de bebê a partir de R$ 1,99 vai até sábado, 19
Feira com produtos de bebê a partir de R$ 1,99 vai até sábado, 19 - Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

Os consumidores que procuram economizar na compra de itens para bebês poderão visitar a feira Caravana do Bebê, que acontece a partir desta terça-feira, 14, no Shopping da Bahia, em Salvador. O evento segue até sábado, 19, com entrada gratuita e produtos a partir de R$ 1,99.

O público terá acesso a uma variedade de artigos voltados para gestantes, recém-nascidos e crianças. Entre os produtos disponíveis estão itens básicos, bolsas de maternidade, kits de higiene, acessórios, móveis, peças de decoração e roupas infantis.

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Os horários de funcionamento da feira variam conforme o dia da semana. De terça a sexta-feira, a abertura será às 12h e o fechamento às 21h. No sábado, o atendimento acontece das 10h às 21h, enquanto no domingo o público poderá visitar o espaço entre 12h e 20h.

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  • O que: Caravana do Bebê
  • Período: de 14 a 19 de julho
  • Local: Shopping da Bahia
  • Entrada: gratuita
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