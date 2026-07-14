Feira reúne produtos de bebês a partir de R$ 1,99 em Salvador

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Os consumidores que procuram economizar na compra de itens para bebês poderão visitar a feira Caravana do Bebê, que acontece a partir desta terça-feira, 14, no Shopping da Bahia, em Salvador. O evento segue até sábado, 19, com entrada gratuita e produtos a partir de R$ 1,99.

O público terá acesso a uma variedade de artigos voltados para gestantes, recém-nascidos e crianças. Entre os produtos disponíveis estão itens básicos, bolsas de maternidade, kits de higiene, acessórios, móveis, peças de decoração e roupas infantis.

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Os horários de funcionamento da feira variam conforme o dia da semana. De terça a sexta-feira, a abertura será às 12h e o fechamento às 21h. No sábado, o atendimento acontece das 10h às 21h, enquanto no domingo o público poderá visitar o espaço entre 12h e 20h.

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