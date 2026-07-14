Projeto Paranauê forma agentes culturais e encerra ciclo em Salvador

Depois de meses de atividades voltadas à formação de agentes populares de cultura, o Projeto Paranauê chegou ao fim neste sábado, 11, com uma cerimônia de certificação realizada no CineTeatro 2 de Julho, em Salvador.



O encontro marcou o encerramento da primeira edição da iniciativa e reuniu participantes, representantes do poder público, instituições parceiras e organizações da sociedade civil.



Ao longo do ciclo formativo, o projeto promoveu 9 formações distribuídas em 3 módulos temáticos, abordando temas como Sistema Nacional de Cultura, participação social, economia da cultura e elaboração de projetos culturais.



Segundo a organização, as atividades somaram aproximadamente mil participações entre encontros presenciais e aulas online.



Durante a cerimônia, estiveram presentes o presidente da Casa da Capoeira Pelourinho, Mestre Pitbull; o coordenador do Escritório Estadual do Ministério da Cultura na Bahia, Óseas Marques; a diretora de Cidadania e Cultura da Secretaria de Cultura da Bahia, Taís Pimenta; a coordenadora-geral do Comitê de Cultura da Bahia, Karol Duarte; e o representante do Ministério da Cultura, Ademário Costa.



“O Paranauê nasceu do compromisso de democratizar o acesso ao conhecimento e mostrar que as políticas públicas de cultura pertencem às comunidades. Encerramos este ciclo com a certeza de que formamos agentes culturais mais preparados para mobilizar seus territórios e ampliar a participação social. Mais do que certificados, entregamos ferramentas para que essas pessoas continuem transformando suas realidades por meio da cultura”, afirmou Mestre Pitbull.

Experiências compartilhadas pelos participantes

Um dos momentos centrais da programação foi a roda de conversa “O que aprendemos com o Paranauê?”, mediada pela coordenadora de projetos Bianca Menezes. Participantes relataram como a formação alterou a percepção sobre o acesso às políticas públicas culturais.

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“O que mais me marcou foi descobrir que nós também podemos ocupar os espaços das políticas públicas. Antes eu via os editais e as oportunidades como algo distante. O Paranauê me mostrou que eu posso participar, elaborar projetos e contribuir para fortalecer a cultura no meu território”, contou a participante Maria Izabel.

Além da roda de conversa, o evento apresentou a exposição “A Jornada do Paranauê”, com fotografias registradas durante as formações, e o documentário “Paranauê – De Nós Pra Nós”, que reuniu bastidores, depoimentos e momentos das atividades desenvolvidas ao longo do projeto.

Encerramento com roda de capoeira

A programação foi concluída com a entrega dos certificados aos agentes populares de cultura e homenagens a professores, parceiros, fornecedores e integrantes da equipe técnica.

O encerramento ocorreu com uma roda de capoeira, em referência à identidade cultural da Casa da Capoeira Pelourinho, responsável pela realização da iniciativa.

Com o fim da primeira edição, o Projeto Paranauê consolida uma rede de agentes culturais capacitados para atuar em seus territórios, ampliando o acesso às políticas públicas de cultura e estimulando a participação social na construção de ações culturais.

A iniciativa foi realizada pela Casa da Capoeira Pelourinho com recursos do Ministério da Cultura, por meio de emenda parlamentar.