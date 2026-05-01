Feirão com 3 mil imóveis acontece a partir desta sexta em Salvador

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O Feirão Minha Casa, Minha Vida, da Caixa Econômica Federal, começa nesta quinta-feira, 1º,em Salvador e segue até o domingo, 3, reunindo mais de 3 mil unidades habitacionais com condições facilitadas para quem deseja sair do aluguel. O evento acontece no Piso L3 do Shopping da Bahia, sempre das 12h às 21h.

As ofertas incluem parcelas a partir de R$ 399, juros reduzidos, a partir de 4% ao ano, e possibilidade de subsídios que podem chegar a R$ 55 mil, conforme análise de crédito.

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Durante o feirão, o público também tem acesso a atendimento imediato, inclusive para autônomos e trabalhadores informais, além da opção de parcelar a entrada em até 100 vezes.

O evento reúne grandes construtoras, como Tenda, MRV, Direcional, Sertenge e Santana, com empreendimentos enquadrados no programa habitacional. Há opções de apartamentos, casas e loteamentos em diferentes regiões de Salvador e da Região Metropolitana.

Entre os bairros contemplados estão: