Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Feirão com 3 mil imóveis acontece a partir desta sexta em Salvador

Evento oferece parcelas a partir de R$ 399, no Piso L3 do Shopping da Bahia

Victoria Isabel
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Evento acontece das 12h às 21h
Evento acontece das 12h às 21h - Foto: Reprodução | Fidalgo Leilões

O Feirão Minha Casa, Minha Vida, da Caixa Econômica Federal, começa nesta quinta-feira, 1º,em Salvador e segue até o domingo, 3, reunindo mais de 3 mil unidades habitacionais com condições facilitadas para quem deseja sair do aluguel. O evento acontece no Piso L3 do Shopping da Bahia, sempre das 12h às 21h.

As ofertas incluem parcelas a partir de R$ 399, juros reduzidos, a partir de 4% ao ano, e possibilidade de subsídios que podem chegar a R$ 55 mil, conforme análise de crédito.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante o feirão, o público também tem acesso a atendimento imediato, inclusive para autônomos e trabalhadores informais, além da opção de parcelar a entrada em até 100 vezes.

Leia Também:

Kiss & Fly: o que a Vinci Airports ainda não respondeu sobre a cobrança no aeroporto de Salvador
Moradora denuncia obra no Horto Florestal após danos à saúde e renda
Linhas de ônibus são desviadas na Avenida Paulo VI após surgimento de cratera

O evento reúne grandes construtoras, como Tenda, MRV, Direcional, Sertenge e Santana, com empreendimentos enquadrados no programa habitacional. Há opções de apartamentos, casas e loteamentos em diferentes regiões de Salvador e da Região Metropolitana.

Entre os bairros contemplados estão:

  • Cajazeiras
  • Piatã
  • Sussuarana
  • Jardim das Margaridas
  • São Cristóvão
  • Rio Vermelho
  • Vila Laura
  • Camaçari

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

imóveis Minha Casa Minha Vida Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Evento acontece das 12h às 21h
Play

Vídeo: dois homens são presos e ponto de tráfico é desarticulado na Barra

Evento acontece das 12h às 21h
Play

Loja tem prejuízo de R$ 27 mil após roubo de 48 celulares na Bahia

Evento acontece das 12h às 21h
Play

Idosa detida por racismo em Salvador alegou privilégios para tentar evitar prisão

Evento acontece das 12h às 21h
Play

Polícia Militar apreende equipamentos de guerra em Salvador

x