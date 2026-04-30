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ALTERAÇÃO

Linhas de ônibus são desviadas na Avenida Paulo VI após surgimento de cratera

Cletivos passaram a circular por rotas alternativas até a conclusão das obras no local

Leilane Teixeira
Por

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Ônibus de Salvador
Ônibus de Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Uma cratera aberta na faixa exclusiva de ônibus da Avenida Paulo VI, no sentido orla, alterou o trânsito e o transporte público na região da Pituba, em Salvador, desde a noite de quarta-feira, 29. O problema obrigou o desvio de linhas e mudou a rotina de passageiros que utilizam o trecho diariamente.

Os coletivos passaram a circular por rotas alternativas até a conclusão das obras no local. Foram afetadas as linhas:

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  • B3 – Terminal Shopping da Bahia x Pituba (via Av. Paulo VI), do BRT Salvador
  • linha 0805 – Lapa x Pituba
  • linha 1347 – Estação Pirajá x Pituba.

Rota dos ônibus

Com a interdição, os ônibus seguem pela rua:

  • Aristides Fraga Lima;
  • avenida Magalhães Neto;
  • rua Fernando Menezes Góes;
  • rua Amazonas;
  • Praça Marconi;
  • rua Bahia até retornar à avenida Manoel Dias.

Os pontos localizados no trecho interditado da Avenida Paulo VI foram temporariamente desativados.

Ponto provisório

Para minimizar os impactos, um ponto provisório foi instalado no início da rua Aristides Fraga Lima, em frente a uma farmácia. A orientação é que os passageiros utilizem também os demais pontos ao longo do desvio.

Equipes da Secretaria de Mobilidade (Semob) e das concessionárias estão na área para orientar motoristas e usuários. A Embasa, responsável pela intervenção, informou que os trabalhos devem seguir nos próximos dias, com previsão de liberação da via até a próxima segunda-feira, 4.

A situação tem causado transtornos no deslocamento de quem depende do transporte público, especialmente nos horários de pico.

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Tags:

cratera pituba Salvador Trânsito transporte público

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