SALVADOR
Inscrições de vagas de emprego para mulheres no metrô terminam sexta
Oportunidades são para cargos de supervisora de estações e líder de atendimento e manutenção civil
As inscrições para as vagas exclusivas para mulheres, disponibilizadas pelo Metrô Bahia, encerram nesta sexta-feira, 1º. As oportunidades são para os cargos de supervisora de estações e líder de atendimento e manutenção civil.
Aquelas que desejam concorrer tem até às 25h59 da data pararealizar o cadastro através deste link.
Quem pode se inscrever?
- Supervisora de estações: é necessário estar cursando o ensino superior, ter conhecimento intermediário em pacote Office e experiência com coordenação ou supervisão de equipes operacionais.
- Líder de atendimento e manutenção civil: exige formação técnica em edificações, conhecimento em sistemas hidráulicos, experiência no acompanhamento de empresas terceirizadas e domínio do pacote Office. Também é obrigatório possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B ou D.
Leia Também:
Confira os benefícios
Para ambas vagas, os benefícios oferecidos incluem:
- Assistência médica e odontológica;
- seguro de vida;
- vale-refeição ou alimentação;
- folga no dia do aniversário;
- acesso ao Wellhub.
Como se candidatar?
O cadastro é realizado através do site https://motiva.gupy.io/. Na aba, é possível escolher a vaga desejada.
Além daquelas disponíveis para mulheres, é possível ainda ter acesso a outras oportunidades em Salvador e em outros lugares do Brasil.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes