Inscrições de vagas de emprego para mulheres no metrô terminam sexta

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As inscrições para as vagas exclusivas para mulheres, disponibilizadas pelo Metrô Bahia, encerram nesta sexta-feira, 1º. As oportunidades são para os cargos de supervisora de estações e líder de atendimento e manutenção civil.

Aquelas que desejam concorrer tem até às 25h59 da data pararealizar o cadastro através deste link.

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Quem pode se inscrever?

Supervisora de estações: é necessário estar cursando o ensino superior, ter conhecimento intermediário em pacote Office e experiência com coordenação ou supervisão de equipes operacionais.

Líder de atendimento e manutenção civil: exige formação técnica em edificações, conhecimento em sistemas hidráulicos, experiência no acompanhamento de empresas terceirizadas e domínio do pacote Office. Também é obrigatório possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B ou D.

Confira os benefícios

Para ambas vagas, os benefícios oferecidos incluem:

Assistência médica e odontológica;

seguro de vida;

vale-refeição ou alimentação;

folga no dia do aniversário;

acesso ao Wellhub.

Como se candidatar?

O cadastro é realizado através do site https://motiva.gupy.io/. Na aba, é possível escolher a vaga desejada.

Além daquelas disponíveis para mulheres, é possível ainda ter acesso a outras oportunidades em Salvador e em outros lugares do Brasil.