Vai chover? Veja previsão do tempo para Dia do Trabalhador em Salvador

Na manhã desta quinta-feira, 30, muitas pessoas já planejam o que vão fazer durante o feriado do Dia do Trabalhador que acontece nesta sexta-feira, 1, e segue até o domingo, 3. Com isso, a situação do clima em Salvador já começa a ser estudada para que nenhum imprevisto aconteça.

Durante o feriado, as máximas e mínimas não devem variar de formas expressivas, mas em alguns dias existe a possibilidade de chuvas em alguns momentos de chuva, conforme aponta o Climatempo.

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Veja a previsão do tempo para o feriado

Sexta-feira, 1, o Dia do Trabalhador

O exato Dia do Trabalhador, sexta-feira, 1, terá o céu com Sol, porém, com algumas núvens. Além disso, existe a possibilidade de chuvas rápidas durante o dia e à noite.

Somado a isso, o dia do feriado deve seguir com uma temperatura mínima de 23 ºC e máxima de 30 ºC.

Sábado, 2

O dia seguinte ao feriado, sábado, 2, terá as mesmas condições climáticas do Dia do Trabalhador, com sol entre algumas nuvens e chance de chuvas rápidas durante o dia e à noite.

As máximas e mínimas também serão as mesmas, sendo respectivamente 23 ºC e 30 ºC.

Domingo, 3

Já o último dia do folgão terá algumas mudanças, o céu deve manter a mesma aparência de sol com nuvens. Porém, a diferença fica na chance de chuvas, que, de acordo com o Climatempo, é zero.

As temperaturas devem sofrer uma pequena alteração, com mínima de 25 ºC e máxima de 29 ºC.