Nova Claro garante ambiente acolhedor com áreas geek e pet em Salvador

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Reinauguração da loja da Claro - Foto: Luiza Nascimento/Ag. A Tarde

Com a proposta de uma experiência acolhedora, fluida e tecnológica, a Claro reinaugurou a loja na unidade do Salvador Shopping, nesta quinta-feira, 30. Completamente repaginado, o ambiente simula um lar e conta com áreas integradas às novas tecnologias.

Pensado para despertar todos os sentidos, o novo espaço possui um perfume exclusivo, ampliando o multisensorial.

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Além disso, a estratégia pensa em toda a família, promovendo experiências televisivas, com games e outros aparelhos tecnológicos, com interações para crianças, jovens, adultos e até pets.

Nova Claro Salvador Shopping | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A Tarde

O portal A TARDE compareceu à inauguração e conversou com o diretor regional Marco Aurélio Alves, que explicou o modelo adotado.

"Um conceito super moderno, com muito mais acessibilidade, muito mais degustação de produtos. O nosso grande objetivo com essa loja é aproximar a tecnologia dos clientes [...] É uma loja modular, onde o cliente pode circular entre todos os ambientes e aproveitar o que a gente tem de melhor da tecnologia", explicou.

O espaço dispõe de:

Jogos online;

TV Claro Box;

Totens de autoatendimento que solucionam até 70% das demandas presenciais, como a emissão de segunda via de fatura;

Atendimento express, consultivo e virtual;

Assistentes tecnológicos;

Espaço Claro Multi, onde os clientes podem vivenciar a Casa Conectada, com comando por voz via Alexa integrada ao Claro tv+;

Espaço para café;

Área pet.

Espaço Geek | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A Tarde

Espaço do café | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A Tarde

Clientes podem interagir como os equipamentos

A ideia do espaço é de que o cliente sinta como se estivesse no sofá da própria residência.

Há equipamentos para a limpeza da casa, voltados para animais domésticos, câmeras de conectividade, além acessórios para automação da residência através da Alexa.

"Esse ambiente aqui, até no início da loja, ele acaba sendo o sofá da sua casa. Então, a proposta é exatamente essa. Diferente de uma loja onde o cliente vai sentar numa cadeira e ser atendido pelo vendedor, aqui ele vai sentar no sofá com a televisão, com toda a degustação da TV Claro Box, com degustação de todos os nossos acessórios", pontuou Marco Aurélio.

Nova Claro Salvador Shopping | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A Tarde

Presença de robôs

Entre as invonações presentes no espaço está Sol, uma robô que auxilia os clientes. Programada para realizar o mapeamento do local, através da voz ou com o toque na tela, ela leva as pessoas para o local escolhido na loja.

Com esse contato, é possível fazer um perfil dos clientes, entendendo o gênero, idade e faixa etária, possibilitando na compreensão sobre o que o público está buscando.

Robô Sol | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A Tarde

Espaço pet

Robô pet | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A Tarde

Além de Sol, há um outro robô que simula um cachorro. Ele interage com o público através de comando, dando a patinha, ficando em pé, fazendo coração, entre outros.

A presença do cachorro robô no local, simboliza o acolhimento com os animais domésticos no espaço. Na entrada da unidade há vasilha para os pets beberem água.

Além disso, como demonstração do espaço integrado, há um comedouro automático para animais, que garante a reposição da ração mediante programação.

Espaço pet na Claro do Salvador Shopping | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A Tarde

Compromisso social

Projetado para ser sustentável, o novo espaço reforça o compromisso da Claro com a sustentabilidade e a responsabilidade social.

No local, os clientes poderão conhecer iniciativas como o Instituto Claro, o programa Energia da Claro e o Claro recicla.

Instituto Claro: ações de responsabilidade social corporativa da empresa que aliam os serviços prestados a investimentos sociais para criar impactos relevantes no país, com a missão de conectar pessoas a um futuro melhor.

ações de responsabilidade social corporativa da empresa que aliam os serviços prestados a investimentos sociais para criar impactos relevantes no país, com a missão de conectar pessoas a um futuro melhor. Energia da Claro: programa que tem como objetivo promover a utilização de energia limpa, melhorar a eficiência operacional, contribuir com a redução dos efeitos negativos relacionados às mudanças climáticas e à diminuição dos impactos negativos ao meio ambiente.

programa que tem como objetivo promover a utilização de energia limpa, melhorar a eficiência operacional, contribuir com a redução dos efeitos negativos relacionados às mudanças climáticas e à diminuição dos impactos negativos ao meio ambiente. Claro recicla: estratégia que visa contribuir para a conscientização da população sobre a importância de destinar corretamente celulares, baterias recarregáveis, chips e acessórios obsoletos ou fora de uso.

Claro recicla | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A Tarde

Claro em Salvador

A loja integra o novo conceito da Claro, sendo a mais moderna do Brasil. O mesmo modelo foi inaugurado no Morumbi Shopping, em São Paulo, há 15 dias.



Na capital baiana, a Claro conta com 17 unidades distribuídas pelos principais centros comerciais da cidade.

"Essa loja é uma loja especial que a gente chama de flagship [loja projetada para destacar a identidade da marca], é um conceito mais moderno da Claro e a gente fez questão de trazer esse modelo para Salvador, então essa é a nossa primeira loja na Regional Bahia Sergipe", concluiu Marco Aurélio.