Feirão oferece imóveis com parcelas a partir de R$ 399 em Salvador; saiba detalhes

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Terceiro Feirão Minha Casa, Minha Vida - Foto: Agência Brasil/ Marcelo Camargo

O Feirão Minha Casa, Minha Vida, da Caixa Econômica Federal, retorna a Salvador com a oferta de mais de 3 mil moradias com condições especiais. O evento será realizado entre os dias 1º e 3 de maio, no Piso L3 do Shopping da Bahia, das 12h às 21h.

Voltado para quem quer sair do aluguel, o feirão oferece imóveis com parcelas a partir de R$ 399, juros a partir de 4% ao ano e possibilidade de subsídios de até R$ 55 mil, conforme análise de crédito.

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A iniciativa conta com chancela da Caixa Econômica Federal e é organizada pela A&F POP Imobiliária.

Entre os principais benefícios estão a análise de crédito na hora, inclusive para autônomos e trabalhadores informais e parcelamento da entrada em até 100 vezes.

O que o feirão oferece em moradia?

O feirão reúne construtoras como Tenda, MRV, Direcional, Sertenge e Santana, com imóveis dentro do programa Minha Casa, Minha Vida. As opções incluem apartamentos, casas e loteamentos, com diferentes perfis e localizações em Salvador e região metropolitana.

As unidades estão distribuídas em mais de 17 localidades, como Cajazeiras, Piatã, Sussuarana, Jardim das Margaridas, São Cristóvão, Rio Vermelho, Vila Laura e Camaçari, entre outras.

A expectativa é que milhares de pessoas consigam encaminhar a compra do primeiro imóvel durante o evento, que também oferece suporte para formalização de renda e orientação financeira.