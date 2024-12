Feirão, praia e shopping: veja as opções para curtir o feriado em Salvador

Praia é uma das opções para curtir o feriado desta quarta-feira, 20 - Foto: Reprodução

O feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quarta-feira, 20, proporciona várias oportunidades para relaxar ou resolver pendências em Salvador. É possível participar de eventos em homenagem à data, aproveitar o feirão de renegociação de dívidas, curtir uma praia com previsão de sol ou dar um passeio no shopping para conferir as promoções.

Abater as dívidas

Se a ideia é resolver pendências, o feirão de renegociação de dívidas é uma ótima pedida. Bancos e empresas oferecem condições especiais para quem quer limpar o nome e começar o ano novo com as contas em dia.

O serviço acontece de forma presencial e é realizado na Praça da Mãozinha, no Comércio, até o próximo sábado, 23, das 9h às 18h.

Em apenas algumas horas, a maior edição do Feirão Serasa Limpa Nome já conseguiu renegociar mais de 900 dívidas. Ao todo, 75 guichês estão à disposição do público.

Deu sol, é mar

Já para quem prefere aproveitar o feriado para relaxar, uma alternativa é se jogar no marzão da capital baiana. Com previsão de tempo bom e temperatura máxima de 32°C, é hora de tirar o biquíni ou sunga do armário, pegar o protetor solar e curtir o dia com amigos ou família.

Black Friday

E para quem gosta de um programa mais tranquilo, o shopping é sempre uma boa escolha. Além de opções de lazer, como cinema e praça de alimentação, várias lojas já estão no clima da Black Friday.