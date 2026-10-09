Feriadão começa com espera de 4 horas no ferry e previsão de 588 mil veículos nas estradas

Siga o A TARDE no Google

Quem decidiu deixar Salvador nesta sexta-feira, 9, para aproveitar o feriadão de Nossa Senhora Aparecida e também o Dia das Crianças, na próxima segunda-feira, 12, já enfrenta dificuldades para viajar.

No Terminal de São Joaquim, o movimento é intenso, com tempo de espera estimado em cerca de quatro horas para embarcar no sistema ferry-boat. Nas rodovias baianas, a expectativa é de que mais de 588 mil veículos circulem até terça-feira, 13.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ferry-boat tem espera de quatro horas

O movimento intenso no Terminal de São Joaquim exige paciência de quem pretende atravessar a Baía de Todos-os-Santos em direção à Ilha de Itaparica.

Para atender à demanda, a Internacional Travessias Salvador (ITS), responsável pelo ferry-boat, preparou uma operação especial que começou nesta sexta e seguirá até terça-feira, 13.

Nesta sexta-feira (9), a fila para embarque chega a aproximadamente quatro horas, em meio ao aumento da procura pelo serviço.

Para tentar atender ao fluxo de passageiros, quatro embarcações estarão disponíveis durante a operação especial:

Maria Bethânia;

Dorival Caymmi;

Ivete Sangalo;

Zumbi dos Palmares.

Nesta sexta, 9, e no sábado, 10, os terminais de São Joaquim, em Salvador, e Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, funcionarão das 5h às 23h30.

Já no domingo, 11, e na segunda-feira, 12, feriado, o atendimento será das 6h às 23h30. Os horários poderão ser ampliados caso haja formação de filas externas.

Antes de sair de casa, os usuários podem consultar a situação do embarque pelo Filômetro da Internacional Travessias, que informa as condições das filas nos terminais.

Rodovias devem receber mais de 588 mil veículos

O aumento na movimentação também deve ser sentido nas estradas que ligam Salvador a outras regiões da Bahia.

De acordo com as concessionárias Bahia Norte (CBN) e Litoral Norte (CLN), a previsão é de que mais de 588 mil veículos passem pelas rodovias administradas pelas empresas entre sexta-feira, 9, e terça-feira, 13.

No Sistema BA-093, que conecta a capital ao interior e a outras regiões do estado, são esperados aproximadamente 414 mil veículos, um crescimento de 4,5% em relação ao mesmo período de 2025.

A sexta-feira deve ser o dia mais movimentado nesse sistema, com previsão de cerca de 107 mil veículos.

Já na BA-099, principal acesso a destinos turísticos da Estrada do Coco e da Linha Verde, a expectativa é de circulação de mais de 173 mil veículos, aumento de 21,1% na comparação com o ano passado.

O maior movimento na rodovia está previsto para segunda-feira (12), quando aproximadamente 39 mil veículos devem passar pelo trecho.

Veja os melhores horários para pegar a estrada

Para evitar congestionamentos, as concessionárias divulgaram os períodos com previsão de trânsito mais tranquilo.