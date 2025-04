Feriadão de Páscoa e Tiradentes: veja como fica o tempo em Salvador

Praia do Porto da Barra, em Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

O feriadão da Semana Santa e de Tiradentes será de sol e calor intercalados com pancadas de chuva isoladas ao longo dos dias, segundo divulgou o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), nesta quinta-feira, 17.

Confira a previsão do tempo para cada dia do feriado:

Quinta feira, 17: A previsão para hoje é de céu claro e predomínio de sol em grande parte do estado. No entanto, há possibilidade de chuvas fracas e isoladas em partes das regiões Oeste, do São Francisco, Sudoeste e Sul. Em Salvador, o sol deve predominar apesar da possibilidade de chuvas fracas ao longo do dia, com temperaturas variando entre 25 °C e 33 °C.

Sexta feira, 18: Na sexta-feira santa, está previsto um aumento de nuvens trazendo chuvas para o litoral, especialmente entre o Sul e o Recôncavo. Nas demais áreas haverá variação de nuvens e predomínio de sol ao longo do período.

Sábado, 19: O Sábado de Aleluia terá condições semelhantes à sexta, com chuvas mais concentradas no centro-sul do estado, ainda assim de maneira isolada. No centro-norte, sol e calor predominarão.

Domingo, 20: O Domingo de Páscoa na maior parte do estado terá predomínio de sol e poucas nuvens durante o dia. No litoral, há possibilidade de chuvas, especialmente no Sul e Baixo Sul.

Segunda feira, 21: Para o feriado de Tiradentes, haverá aumento de nebulosidade e das chuvas, especialmente no Sudoeste, Sul e Recôncavo baiano. No restante do estado, o sol e o calor devem predominar ao longo do dia.

Balneabilidade

O Inema também divulgou nesta quinta feira, 17, o Boletim de Balneabilidade, que classifica a qualidade das águas das praias do estado. Os locais são considerados “próprios” quando apresentam condições seguras para o banho e “impróprios” quando se recomenda cautela devido a potenciais contaminações.

Além dos aspectos técnicos, o boletim ressalta que as chuvas fortes podem carregar detritos e resíduos pelas redes de drenagem, afetando a qualidade da água (sobretudo nas áreas próximas às saídas de esgoto e foz dos rios).

Confira a seguir a classificação das principais praias monitoradas em Salvador:

Praias Próprias para Banho

São Tomé de Paripe - Em frente à casa Vila Maria, ao lado da rampa de acesso à praia.

Roma - Rua Prof. Roberto Correia, junto à descida de acesso à praia, fundo do Hospital São Jorge.

Canta Galo - Atrás das antigas instalações da FIB, Rua Agrário Menezes. Junto à rede coletora de esgotos do Bahia Azul.

Marina Contorno - Na Av. Contorno, entre a Marina e o Restaurante do Amado.

Porto da Barra - Av. Sete de Setembro, em frente à Rua César Zama, junto à escada de acesso a praia.

Santa Maria - Em frente ao Mar Azul hotel, limítrofe ao Hospital Espanhol, em frente à escada de acesso à praia.

Farol da Barra - Em frente às escadas de acesso à praia, na Rua Dias d'Ávila.

Farol da Barra - Próximo ao Barra Vento e escada de acesso à praia, em frente à Av. Oceânica.

Ondina - Próximo ao Morro da Sereia, em frente ao Ed. Maria José.

Buracão - Em frente às escadarias de acesso à praia.

Amaralina - No fundo da Escola Cupertino de Lacerda, em frente ao painel do artista plástico Bel Borba.

Amaralina - Em frente à rua do Balneário, ao Edifício Atlântico e à Praça do Budião.

Pituba - Em frente à escada de acesso à praia, em frente à Portinox e a Rua Paraíba.

Pituba - Próximo à rampa de acesso à praia, em frente ao Ed. Atlântico Empresarial e à Rua Paraná. Atrás da praça (antigo clube Português).

Placafor - Em frente ao posto Salva Vidas.

Itapuã - Próximo à escada de acesso à praia, em frente à Rua Sargento Waldir Xavier.

Itapuã - Em frente à Sereia de Itapuã.

Farol de Itapuã - Em frente à Rua da Música (Rua K).

Stella Mares - Em frente ao Hotel Grande Stella Maris.

Flamengo - Em frente à barraca Doce Vida.

Flamengo - Em frente à barraca da Pipa, próximo ao Módulo Policial.

Praias Impróprias para Banho

Tubarão - Em frente ao conjunto habitacional abandonado, próximo à antiga fábrica de cimento.

Periperi - Na saída de acesso à praia, após travessia da via férrea.

Penha - Em frente à barraca do Valença.

Bogari - Em frente ao Colégio da PM (antigo Colégio João Florêncio Gomes).

Bonfim - Ao lado da quadra de esportes, em frente à rampa de acesso à praia.

Pedra Furada - Atrás do Hospital Sagrada Familia, em frente à ladeira que dá acesso à praia.

Boa Viagem - Ao lado do forte Monte Serrat, em frente ao muro lateral da Fundação Luís Eduardo Magalhães, junto à rampa de acesso à praia.

Ondina - Próximo à escada de acesso à praia, em frente à Rua Ademar de Barros, ao posto BR e o Hotel Bahia Sol.

Rio Vermelho - Em frente à Rua Bartolomeu de Gusmão. próximo à escada de acesso à praia, ao lado da Rua Morro da Paciência.

Rio Vermelho - Próximo à escada de acesso à praia, em frente à igreja Nossa Senhora de Santana.

Armação - Em frente ao Hotel Alah Mar e a Rua João Mendes da Costa.

Boca do Rio - Em frente ao posto Salva Vidas.

Corsário - Em frente ao posto Salva Vidas.

Patamares - Em frente ao posto Salva Vidas Patamares. Próximo ao Coliseu do Forró e Caranguejo de Sergipe.

Piatã - Em frente ao posto Salva Vidas, próximo ao Clube Costa Verde.

Para mais detalhes sobre as condições meteorológicas e a qualidade das águas, acesse o site do Inema ou utilize o aplicativo Vai Dar Praia, disponível para Android e iOS, que oferece atualizações em tempo real para garantir escolhas seguras no litoral baiano.