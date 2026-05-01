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TRANSTORNOS

Feriadão do Trabalhador começa com chuva e causa problemas em Salvador

Foram registrados sete acidentes, além de ameaças de desabamento na capital baiana

Luiza Nascimento
Por

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Chuva em Salvador
Chuva em Salvador - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O feriadão do Dia do Trabalhador, que começa nesta sexta-feira, 1º, está sendo de chuva em Salvador. O mau tempo se intensificou durante a madrugada, causando transtornos em alguns trechos da capital.

Ao portal A TARDE, a Superintendência da Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que entre 19h de quinta-feira, 30, e 7h desta sexta, foram registrados sete acidentes em pontos distintos da cidade. No total, nove pessoas ficaram feridas, no entanto, não houve vítimas fatais.

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Há trânsito intenso na região doferry-boat, em São Joaquim, na Cidade Baixa. Além da chuva, o tráfego é intenso devido ao grande movimento de saída da capital baiana em prol do feriado.

Ameaças de desabamento

Já a Defesa Civil de Salvador (Codesal), até às 7h30 desta sexta, registrou duas ameaças de desabamento.

Os riscos são nas regiões do Subúrbio/Ilhas e Barra/Pituba. Em caso de emergência, o cidadão pode acionar o Disque 199.

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Previsão de chuva no feriadão

Sexta-feira, 1

Apesar da chuva registrada, a previsão do Climatempo é de que o feriado será de Sol, porém, com algumas nuvens. Além disso, existe a possibilidade de chuvas rápidas durante o dia também e à noite.

Somado a isso, a temperatura mínima é de 23 ºC e máxima de 30 ºC.

Sábado, 2

O sábado, 2, terá as mesmas condições climáticas do Dia do Trabalhador, com sol entre algumas nuvens e chance de chuvas rápidas durante o dia e à noite.

As máximas e mínimas também serão as mesmas, de 23 ºC e 30 ºC.

Domingo, 3

Já o último dia do folgão terá algumas mudanças, o céu deve manter a mesma aparência de sol com nuvens. Porém, a diferença fica na chance de chuvas, que, de acordo com o Climatempo, é zero.

As temperaturas devem sofrer uma pequena alteração, com mínima de 25 ºC e máxima de 29 ºC.

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Chuva feriadão Salvador

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