SALVADOR

Festa de Iemanjá interdita trânsito no Dique do Tororó e Rio Vermelho

Veja as mudanças que começam já neste domingo, 1º

Brenda Lua Ferreira

Por Brenda Lua Ferreira

01/02/2026 - 8:47 h | Atualizada em 01/02/2026 - 9:07

A tradicional Festa de Iemanjá, que acontece nesta segunda-feira, 2, trará alterações significativas no tráfego do bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A Transalvador montou um esquema especial que terá início já na noite deste domingo, 1º, visando garantir a segurança de baianos e turistas que celebrarão a "Mãe que Ilumina a todos nós" [tema deste ano].

As modificações começam às 19h de domingo com o bloqueio progressivo para a "Entrega do Presente Sóródo 2026". O fluxo será afetado em uma faixa de tráfego em vias como a Avenida Presidente Costa e Silva (Arena Fonte Nova), Avenida Centenário e Vasco da Gama. Às 23h30, o entorno do Dique do Tororó terá novas interdições para a entrega do presente de Oxum.

Interdições e estacionamento proibido

A partir das 22h de domingo até às 23h de segunda-feira, o trânsito será totalmente interditado nas principais vias de acesso ao Rio Vermelho, incluindo a Rua da Paciência, Largo da Mariquita, Rua João Gomes e Rua Oswaldo Cruz.

O estacionamento de veículos será proibido das 20h de domingo até às 6h de terça-feira (3) em diversas ruas do bairro. Entre os trechos afetados estão a Avenida Oceânica (entre o Sukiyaki e a Travessa Bartholomeu de Gusmão) e a Rua Conselheiro Pedro Luiz. Para viabilizar a circulação de moradores e serviços, haverá sentido duplo de tráfego na Rua Nelson Gallo e em trechos da Rua Odilon Santos.

Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do mundo
Uso de Mounjaro levanta alerta sobre inflamação grave no pâncreas
Racha no PSD? Adolfo banca Otto e minimiza saída de Coronel

Barreiras e acessos

A operação contará com barreiras fixas, semifixas e móveis instaladas em pontos estratégicos como a Curva da Paciência e o cruzamento da Avenida Cardeal da Silva. Veículos pesados, como ônibus e caminhões, terão desvios específicos na Cardeal da Silva com a Rua Coronel José Galdino de Souza.

Tags:

eventos culturais festa de Iemanjá interdições de trânsito rio vermelho segurança pública Trânsito Salvador

x