Festa de Iemanjá interdita trânsito no Dique do Tororó e Rio Vermelho

- Foto: JST

A tradicional Festa de Iemanjá, que acontece nesta segunda-feira, 2, trará alterações significativas no tráfego do bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A Transalvador montou um esquema especial que terá início já na noite deste domingo, 1º, visando garantir a segurança de baianos e turistas que celebrarão a "Mãe que Ilumina a todos nós" [tema deste ano].

As modificações começam às 19h de domingo com o bloqueio progressivo para a "Entrega do Presente Sóródo 2026". O fluxo será afetado em uma faixa de tráfego em vias como a Avenida Presidente Costa e Silva (Arena Fonte Nova), Avenida Centenário e Vasco da Gama. Às 23h30, o entorno do Dique do Tororó terá novas interdições para a entrega do presente de Oxum.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Interdições e estacionamento proibido

A partir das 22h de domingo até às 23h de segunda-feira, o trânsito será totalmente interditado nas principais vias de acesso ao Rio Vermelho, incluindo a Rua da Paciência, Largo da Mariquita, Rua João Gomes e Rua Oswaldo Cruz.

O estacionamento de veículos será proibido das 20h de domingo até às 6h de terça-feira (3) em diversas ruas do bairro. Entre os trechos afetados estão a Avenida Oceânica (entre o Sukiyaki e a Travessa Bartholomeu de Gusmão) e a Rua Conselheiro Pedro Luiz. Para viabilizar a circulação de moradores e serviços, haverá sentido duplo de tráfego na Rua Nelson Gallo e em trechos da Rua Odilon Santos.

Barreiras e acessos

A operação contará com barreiras fixas, semifixas e móveis instaladas em pontos estratégicos como a Curva da Paciência e o cruzamento da Avenida Cardeal da Silva. Veículos pesados, como ônibus e caminhões, terão desvios específicos na Cardeal da Silva com a Rua Coronel José Galdino de Souza.