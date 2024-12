Fila do Ferry no terminal de São Joaquim chega a 2 horas nesta quarta

A espera é maior para os usuários que tentam embarcar de carro - Foto: SHIRLEY STOLZE

Usuários do sistema ferry-boat enfrentaram filas nesta quarta-feira, 11, no terminal de São Joaquim, em Salvador. A Internacional Travessias, responsável pela operação do sistema, informou que apenas quatro ferry-boats estavam em operação no momento, enquanto um está em manutenção, outro em docagem, e um terceiro passando por vistoria de classe.

Como resultado, os passageiros que tentavam fazer a travessia para o terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, precisaram aguardar mais de duas horas para embarcar. Por outro lado, a movimentação foi mais tranquila para os pedestres, que enfrentaram menos congestionamento tanto em São Joaquim quanto em Bom Despacho.