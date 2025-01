Fila no ferry-boat chega a 4 horas nesta quinta-feira em Salvador

A alta demanda é comum nesse período do ano - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Com a proximidade das festas de fim de ano, o baiano já enfrenta longas filas para o ferry-boat. Nesta quinta-feira (19), quem planeja viajar para as ilhas precisa se preparar para até quatro horas de espera no Terminal de São Joaquim, em Salvador.

A situação é mais complicada para veículos, enquanto o fluxo de pedestres segue tranquilo, sem grandes filas. Segundo a Internacional Travessias, responsável pelo aparelho, a alta demanda é comum nesse período do ano, com a galera correndo pra garantir a viagem antes do Natal e Réveillon.

No terminal de Bom Despacho, em Itaparica, o cenário é mais ameno, com espera entre 60 e 90 minutos, um reflexo do menor fluxo no sentido oposto.

A dica pra evitar dor de cabeça é ficar ligado no filômetro e tentar viajar nos horários mais tranquilos. Outra opção é garantir a passagem no esquema Hora Marcada, que exige agendamento prévio.