Fim de semana de primavera: vai dar praia? Confira a previsão

É preciso ter atenção nesse final de semana em Salvador - Foto: Divulgação

Quem pretendia pegar um sol neste final de semana pode se frustrar, isso porque a previsão do tempo para Salvador neste sábado, 20, e domingo, 21, será de tempo fechado.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal) a capital baiana será atingida por nebulosidade e até mesmo chuva.

Confira a previsão tempo para o final de semana:

Sexta

Hoje, 19, o tempo estará melhor com céu claro a parcialmente nublado. A possibilidade de chuva para esta sexta-feira, é de 20%. As rajadas de ventos estarão a 27 km/h e os índices UV acima de 11 - um alerta para quem estará nas ruas. A temperatura deve variar entre 20ºC a 31ºC.

Sábado

O sábado será marcado por um céu nublado a parcialmente nublado com chuva. A probabilidade de chuva sobe para 60% e as rajadas de vento serão moderadas com 23 km/h e índice UV acima de 11. A temperatura deve variar entre 20ºC a 30ºC.

Domingo

A previsão do tempo para este domingo, 21, será de céu parcialmente nublado com chuva e possibilidade de 40% de chuva. Os ventos estarão a 26 km/h e índice UV também acima de 11. A temperatura deve variar entre 20ºC a 30ºC.