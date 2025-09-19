Menu
HOME > SALVADOR
SUSTENTABILIDADE

Maratona Salvador fará coleta de toneladas de resíduos recicláveis

Evento vai acontecer nos próximos sábado, 20, e domingo, 21, em Salvador

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/09/2025 - 10:29 h
Maratona Salvador
Maratona Salvador -

A Maratona Salvador fará uma ação para minimizar o impacto ambiental do evento, que acontecerá nos próximos sábado, 20, e domingo, 21, na capital baiana. Segundo a organização do evento, a estimativa é que sejam recolhidas mais de 7,5 toneladas de resíduos recicláveis, incluindo plásticos, papelão e material orgânico.

Durante o evento, serão distribuídos mais de 250 mil sachês de água, 12 mil unidades de gel de carboidrato, além de frutas, aos mais de 12 mil atletas que participarão das provas, nos dois dias de competição.

De acordo com Douglas Cerqueira, diretor da MP3 Marketing, organizadora da competição, “há uma preocupação em garantir que não haja qualquer poluição ao longo do percurso, com uma ação de coleta e reciclagem deste material”.

A empresa Compostar será responsável pela execução da coleta seletiva para os resíduos recicláveis secos e orgânicos. “Estamos organizando todos os detalhes com o objetivo de minimizar o impacto do evento. Teremos 28 agentes ambientais atuando no sábado e 42 agentes no domingo”, informou a diretora Joana Kalid, que também é corredora

Kalid destacou que a ação contará com a parceria da cooperativa Cooperguary, que fará a coleta seletiva de resíduos secos, valorizando os catadores e a economia circular. Os resíduos orgânicos serão compostados pela Compostar.

No percurso terão zonas de descarte, que estarão posicionadas após os pontos de hidratação, além de lixeiras de coleta seletiva dispostas na arena de partida e chegada.

Além disso, haverá ainda um stand da Compostar, em parceria da Petrobahia, com atividades educativas, incluindo oficina de compostagem e reciclagem, leitura de livros infantis ligados ao meio ambiente, brinquedos feitos com material de reuso, exposição de fotos de impacto ambiental e o ecoponto.

x