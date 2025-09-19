Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DOAÇÃO DE SANGUE

Rede de apoio para médico baiano com câncer mobiliza redes socias

Campanha pede a colaboração de todos, não só através das doações, mas também intensificando as orações e pesamentos positivos

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

19/09/2025 - 9:27 h | Atualizada em 19/09/2025 - 9:44
As doações podem ser feitas no hospital São Rafael
As doações podem ser feitas no hospital São Rafael -

O médico baiano Vitor Cordeiro de Matos, de 29 anos, foi recentemente diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda e está internado no Hospital da Bahia.

Para auxiliar em seu tratamento, uma campanha urgente de doação de plaquetas e sangue foi iniciada por uma rede de amigos, familiares e pessoas que nem o conhece, mas se solidarizou.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Campanha de doação de cabelos acontece na Estação da Lapa
Doação de saliva e sangue ajuda polícia a encontrar desaparecidos
Hemoba faz ação para doação de sangue e cadastro de medula no Barradão

A rede de apoio, com diversas visualizações, curtidas e compartilhamento das postagens, pede a colaboração de todos, não só através das doações, mas também intensificando as orações e enviando pensamentos positivos. "Para Deus nada é impossível", é o nome da campanha.

Imagem ilustrativa da imagem Rede de apoio para médico baiano com câncer mobiliza redes socias
| Foto: Reprodução Instagram

Como Ajudar:

  1. Doação de Plaquetas: É a necessidade mais urgente.
  2. Doação de Sangue: Caso não seja possível doar plaquetas, a doação de sangue também é muito bem-vinda e ajudará Vitor.

Informações Importantes para Doadores:

Para realizar a doação, é fundamental informar o nome completo do paciente: VITOR CORDEIRO DE MATOS, código: 10974169 - GSH Banco de Sangue Salvador e o hospital onde ele está internado: Hospital da Bahia.

Local para doação e orientações:

  • Hospital São Rafael
  • Endereço: Av. São Rafael, 2152 – São Marcos, Salvador/BA.
  • Telefones: (71) 3281-6295 | (71) 99718-8708
  • O hospital conta com estacionamento no local.

Requisitos Básicos para doação

Para garantir a segurança do doador e do receptor, é importante atender aos seguintes critérios:

  • Apresentar documento oficial com foto (RG, CNH, etc.) em bom estado de conservação.
  • Ter idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação; doadores acima de 60 anos, se for a primeira doação, devem ter realizado antes dos 60 anos).
  • Não é permitido realizar doação acompanhada de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação).
  • Estar em boas condições de saúde.
  • Pesar no mínimo 50 kg.
  • Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas.
  • Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas. Não é necessário estar em jejum, desde que evite alimentos gordurosos.
  • Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. (Exceto para região dental, língua e 2 meses após a retirada).
  • Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina.
  • Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses.
  • Não ter tido Doença de Chagas.
  • Não ter tido Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).
  • Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado, devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações.
  • Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina de gripe, desde que não esteja com nenhuma sintoma;
  • Candidatos que viajaram para o exterior devem entrar em contato com o Banco de Sangue para entender o período que não pode doar (varia de país a país).
  • Aguardar 48h caso tenha tomado a vacina Coronavac/Sinovac e 7 dias caso tenha tomado a AstraZeneca, Pfizer ou Janssen.
  • Consulte nossa equipe em casos de hipertensão, uso de medicamentos, viagens para regiões com alto risco de contaminação por malária, cirurgias e COVID.
  • Cada doação é um ato de solidariedade que pode salvar uma vida. A união de esforços é fundamental neste momento delicado para Vitor Cordeiro de Matos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As doações podem ser feitas no hospital São Rafael
Play

Bairro de Salvador fica sem ônibus após morte de adolescente

As doações podem ser feitas no hospital São Rafael
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

As doações podem ser feitas no hospital São Rafael
Play

Polícia confirma ligação de vereadores baianos investigados com o BDM

As doações podem ser feitas no hospital São Rafael
Play

Autista é morto a tiros no Subúrbio Ferroviário de Salvador

x