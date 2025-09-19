DOAÇÃO DE SANGUE
Rede de apoio para médico baiano com câncer mobiliza redes socias
Campanha pede a colaboração de todos, não só através das doações, mas também intensificando as orações e pesamentos positivos
Por Jair Mendonça Jr
O médico baiano Vitor Cordeiro de Matos, de 29 anos, foi recentemente diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda e está internado no Hospital da Bahia.
Para auxiliar em seu tratamento, uma campanha urgente de doação de plaquetas e sangue foi iniciada por uma rede de amigos, familiares e pessoas que nem o conhece, mas se solidarizou.
Leia Também:
A rede de apoio, com diversas visualizações, curtidas e compartilhamento das postagens, pede a colaboração de todos, não só através das doações, mas também intensificando as orações e enviando pensamentos positivos. "Para Deus nada é impossível", é o nome da campanha.
Como Ajudar:
- Doação de Plaquetas: É a necessidade mais urgente.
- Doação de Sangue: Caso não seja possível doar plaquetas, a doação de sangue também é muito bem-vinda e ajudará Vitor.
Informações Importantes para Doadores:
Para realizar a doação, é fundamental informar o nome completo do paciente: VITOR CORDEIRO DE MATOS, código: 10974169 - GSH Banco de Sangue Salvador e o hospital onde ele está internado: Hospital da Bahia.
Local para doação e orientações:
- Hospital São Rafael
- Endereço: Av. São Rafael, 2152 – São Marcos, Salvador/BA.
- Telefones: (71) 3281-6295 | (71) 99718-8708
- O hospital conta com estacionamento no local.
Requisitos Básicos para doação
Para garantir a segurança do doador e do receptor, é importante atender aos seguintes critérios:
- Apresentar documento oficial com foto (RG, CNH, etc.) em bom estado de conservação.
- Ter idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação; doadores acima de 60 anos, se for a primeira doação, devem ter realizado antes dos 60 anos).
- Não é permitido realizar doação acompanhada de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação).
- Estar em boas condições de saúde.
- Pesar no mínimo 50 kg.
- Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas.
- Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas. Não é necessário estar em jejum, desde que evite alimentos gordurosos.
- Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. (Exceto para região dental, língua e 2 meses após a retirada).
- Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina.
- Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses.
- Não ter tido Doença de Chagas.
- Não ter tido Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).
- Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado, devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações.
- Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina de gripe, desde que não esteja com nenhuma sintoma;
- Candidatos que viajaram para o exterior devem entrar em contato com o Banco de Sangue para entender o período que não pode doar (varia de país a país).
- Aguardar 48h caso tenha tomado a vacina Coronavac/Sinovac e 7 dias caso tenha tomado a AstraZeneca, Pfizer ou Janssen.
- Consulte nossa equipe em casos de hipertensão, uso de medicamentos, viagens para regiões com alto risco de contaminação por malária, cirurgias e COVID.
- Cada doação é um ato de solidariedade que pode salvar uma vida. A união de esforços é fundamental neste momento delicado para Vitor Cordeiro de Matos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes