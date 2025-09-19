Rede de apoio para médico baiano com câncer mobiliza redes socias

As doações podem ser feitas no hospital São Rafael - Foto: Acervo Pessoal / Reprodução Instagram

O médico baiano Vitor Cordeiro de Matos, de 29 anos, foi recentemente diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda e está internado no Hospital da Bahia.

Para auxiliar em seu tratamento, uma campanha urgente de doação de plaquetas e sangue foi iniciada por uma rede de amigos, familiares e pessoas que nem o conhece, mas se solidarizou.

A rede de apoio, com diversas visualizações, curtidas e compartilhamento das postagens, pede a colaboração de todos, não só através das doações, mas também intensificando as orações e enviando pensamentos positivos. "Para Deus nada é impossível", é o nome da campanha.

| Foto: Reprodução Instagram

Como Ajudar:

Doação de Plaquetas : É a necessidade mais urgente. Doação de Sangue : Caso não seja possível doar plaquetas, a doação de sangue também é muito bem-vinda e ajudará Vitor.

Informações Importantes para Doadores:

Para realizar a doação, é fundamental informar o nome completo do paciente: VITOR CORDEIRO DE MATOS, código: 10974169 - GSH Banco de Sangue Salvador e o hospital onde ele está internado: Hospital da Bahia.

Local para doação e orientações:

Hospital São Rafael

Endereço: Av. São Rafael, 2152 – São Marcos, Salvador/BA.

Telefones: (71) 3281-6295 | (71) 99718-8708

O hospital conta com estacionamento no local.

Requisitos Básicos para doação

Para garantir a segurança do doador e do receptor, é importante atender aos seguintes critérios: