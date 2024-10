Fisioterapia, exames e mais: Faculdades oferecem serviços gratuitos

O Portal MASSA! listou os principais serviços gratuitos oferecidos atualmente - Foto: Divulgação | Unijorge

Aguardar as filas dos órgãos públicos para atendimentos sociais e/ou de saúde muitas vezes demandam paciência e persistência. Mesmo com as melhorias e criação de mecanismos que aceleram esses processos, a população também pode contar com os serviços oferecidos pela iniciativa privada, como em projetos de faculdades de Salvador.

Para ajudar o povo em suas principais necessidades, o Portal MASSA! reuniu serviços e atendimentos gratuitos que podem ser procurados e usufruídos por toda a população soteropolitana, desde saúde e bem-estar a orientações jurídicas.

Confira:

SAÚDE

> Laboratório de Análises Clínicas | Clínica-escola de Biomedicina - UniFTC

Exames laboratoriais oferecidos:

- Sumário de urina e sedimentoscopia

- Parasitológico de fezes e sangue oculto

- Exames de PCR, ASLO, fator reumatoide, sífilis, Ag Hbs, HCV, Anti-HBs, HIV, PSA, ácido úrico, tempo de protrombina

- Glicemia em jejum e pós-prandial, triglicérides, colesterol total e HDL

- Hemograma completo, contagem de reticulócitos, tipagem sanguínea

- Ureia, creatinina, proteínas totais, ferro sérico, TGO, TGP, GGT, albumina, fosfatase alcalina

Agendamento: (71) 3281-8174

Obs.: Necessário apresentação de documento de identificação com foto e solicitação médica. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável.

Local: UniFTC Salvador (Av. Luís Viana Filho, 8812 - Paralela)

Horários de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h30

> Enfermagem | Instituto de Saúde - Unijorge

Serviços:

- Atendimento de pré-natal

- Consulta pós-parto

- Promoção ao aleitamento materno

Agendamento: (71) 99611-6919 | WhatsApp

Obs.: No dia da consulta, os pacientes devem apresentar RG, CPF e cartão do SUS.

Local: Instituto de Saúde da Unijorge - Campus Paralela (Avenida Luis Viana Filho, 6775, Trobogy)

Horários de atendimento: Segunda à sexta-feira, das 7h30 às 22h e, aos sábados, das 8h às 12h

Mais informações: (71) 3206-8489

> Fisioterapia | Clínica-escola UniFTC

Especialidades atendidas:

- Fisioterapia em Ortopedia

- Fisioterapia Neurofuncional

- Fisioterapia Pediátrica

- Fisioterapia Pélvica

- Terapias Complementares em Saúde

- Tratamento de disfunções da ATM (em parceria com Odontologia)

Agendamento: (71) 98810-7206

Local: UniFTC Salvador (Av. Luís Viana Filho, 8812 - Paralela)

Horários de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h30

> Fonoaudiologia | Instituto de Saúde - Unijorge

Serviços:

- Exames de audiometria e imitanciometria para adultos

- Exame de emissão otoacústica (teste da orelhinha) para bebês de 0 a 6 meses

Agendamento: (71) 99611-6919 | WhatsApp

Obs.: No dia da consulta, os pacientes devem apresentar RG, CPF e cartão do SUS.

Local: Instituto de Saúde da Unijorge - Campus Paralela (Avenida Luis Viana Filho, 6775, Trobogy)

Horários de atendimento: Segunda à sexta-feira, das 7h30 às 22h e, aos sábados, das 8h às 12h

Mais informações: (71) 3206-8489

> Nutrição | Instituto de Saúde - Unijorge

Serviços:

- Atendimentos para acompanhamento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

- Avaliação nutricional para adultos e idosos

Agendamento: (71) 99611-6919 | WhatsApp

Obs.: No dia da consulta, os pacientes devem apresentar RG, CPF e cartão do SUS.

Local: Instituto de Saúde da Unijorge - Campus Paralela (Avenida Luis Viana Filho, 6775, Trobogy)

Horários de atendimento: Segunda à sexta-feira, das 7h30 às 22h e, aos sábados, das 8h às 12h

Mais informações: (71) 3206-8489

> Odontologia | Clínica-escola UniFTC

Serviços oferecidos:

- Atendimento de urgência

- Procedimentos preventivos, aplicação de flúor e limpeza

- Restaurações

- Extrações

- Cirurgias de gengiva

- Tratamento de bruxismo e disfunções temporomandibulares (em parceria com Fisioterapia)

- Tratamento de canal

- Confecção de próteses, blocos, coroas e pinos

- Tratamento de doenças da gengiva (periodontite)

- Clareamento dental

- Biópsias de lesões de boca

- Atendimento a crianças, adultos, idosos e pessoas com deficiência

Agendamento: (71) 99979-1680 | WhatsApp

Local: UniFTC Salvador (Av. Luís Viana Filho, 8812 - Paralela)

Horários de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h30

BEM-ESTAR

> Centro de Referência Paralímpico - Unijorge

Serviços:

- Treinamentos em modalidades como badminton, tiro com arco, bocha e atletismo

- Acompanhamento de uma equipe multidisciplinar formada por professores e alunos do curso de Educação Física e outros cursos da Unijorge.

Inscrições: [email protected]

Obs.: Para realizar a inscrição, é preciso enviar laudo médico com CID, telefone e e-mail.

Local: Unijorge - Campus Paralela (Avenida Luis Viana Filho, 6775, Trobogy)

> Clínica Veterinária - Unijorge

Serviços:

- Atendimentos em clínica médica de pequenos animais

- Atendimentos em clínica médica de animais silvestres

- Medicina integrativa

- Nutrição

- Oftalmologia

- Gastroenterologia

- Dermatologia

- Neurologia

- Nefrologia

- Cardiologia

- Exames laboratoriais

- Ultrassonografia

- Ozonoterapia

- Acupuntura

Agendamento: (71) 99710-6095

Local: Unijorge - Campus Paralela (Avenida Luis Viana Filho, 6775, Trobogy)

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, com consultas mediante agendamento prévio.

SOCIAL

> Centro de Serviços ao Migrante (CSM) - Unifacs

Serviços:

- Regularização migratória

- Orientação sobre documentação e direitos

- Apoio em questões de empregabilidade e empreendedorismo (currículo, cadastro em vagas de emprego, indicação de cursos profissionalizantes, criação e formalização de MEI)

- Orientação financeira

- Informações sobre validação de diploma e acesso à educação

Agendamento:

- Email: [email protected]

- Telefone: (71) 99197-9066

- Instagram: @centrodeservicoaomigrante

Obs.: Os interessados podem ir até o local com ou sem agendamento prévio.

Local: Espaço Cidadania - Salvador Norte Shopping (Rodovia BA-526, nº 305. São Cristóvão)

Horário de atendimento: Quintas-feiras, das 14h às 17h

> Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) - Unijorge

Serviço: Assessoria jurídica nas áreas cível, trabalhista e para ajuizamento de ações do Direito do Consumidor para pessoas que recebem até um salário-mínimo e meio.

Agendamento: (71) 99902-8879 ou (71) 3206-8096

Local: Unijorge - Campus Paralela (Avenida Luis Viana Filho, 6775, Trobogy)

Horários de atendimento: Conforme disponibilidade