Salvador recebe edição da Marcha da Maconha neste sábado

Marcha da Maconha 2024 acontece hoje - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Acontece neste sábado, 21, a tradicional Marcha da Maconha 2024, com concentração às 13h, na Praça Castro Alves e saída, às 16h20, em direção ao Pelourinho e Largo do Santo Antônio Além do Carmo. O evento, que ocorre desde 2007, este ano tem o tema “Descriminalizar, cuidar e reparar” e mobiliza diferentes setores da sociedade, incluindo médicos, advogados, ativistas e mães atípicas, em prol da descriminalização da substância no Brasil.

Leia Mais:

>>> Bahia é o 4º estado com mais excesso de velocidade em 2024

>>> Cadáver é encontrado em mala de carro em Águas Claras

>>> Blitz avalia qualidade dos serviços de internet de operadoras em Salvador

A marcha deste ano ganha relevância, especialmente, após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter formado maioria de votos pela descriminalização do porte de maconha, estabelecendo limite de 40 g para uso pessoal.

Por outro lado, corre na Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 34/23, que proíbe a descriminalização da posse, do porte e do uso recreativo de droga entorpecente ou psicotrópica ilícita que cause dependência no usuário. A Câmara analisa a proposta, que também veda a legalização de drogas ilícitas no país para uso recreativo, mas garante a pesquisa científica livre voltada para o desenvolvimento de novas substâncias com propriedades medicinais.

Segundo Lorena Hertzriken, produtora cultural e integrante do grupo de Comunicação da Marcha da Maconha (MMSSA24), o movimento espera reunir cerca de 1.500 pessoas no ato. “O manifesto deste ano fala de descriminalizar, cuidar e reparar por ser antiproibicionista. Para cada ser humano ter a possibilidade de usar o que achar que é positivo para o seu corpo. É preciso reparar as pessoas que não têm informação a respeito. É imprescindível".

*Sob supervisão da editora Kenna Martins