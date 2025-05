Fogos de artifício e facções criminosas: entenda foguetórios em Salvador

Fogos foram registrados em diversos bairros de Salvador - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Sempre que ocorre um fato considerado “relevante” pelas organizações criminosas, bairros de Salvador costumam ser marcados por foguetórios durante a noite. Foi o que aconteceu na última terça-feira, 29, quando moradores de várias regiões da cidade foram surpreendidos por uma intensa queima de fogos, realizada de forma simultânea. A ação foi coordenada por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) como um sinal do rompimento da aliança com o Comando Vermelho (CV), uma das principais facções criminosas do país.

A trégua entre as duas facções durava cerca de dois meses e tinha como objetivo pressionar o governo federal a flexibilizar as rígidas regras do Sistema Penitenciário Federal (SPF), onde estão presos seus principais líderes. O acordo também envolvia o compartilhamento de rotas do tráfico e a tentativa de pacificação em presídios.

Uso de fogos de artifício pelas facções

O uso de fogos de artifício como forma de comunicação entre facções criminosas não é novidade em Salvador. Autoridades apontam que os foguetórios são um recurso já rotineiro do tráfico de drogas, utilizado para alertar comparsas, intimidar rivais e dificultar ações das forças de segurança.

| Foto: Reprodução/Redes Sociais

A prática, velha conhecida das comunidades afetadas pela violência, costuma ocorrer principalmente à meia-noite e serve para marcar disputas por território, anunciar a chegada de drogas e armamentos, comunicar a morte de inimigos e até celebrar aniversários de lideranças criminosas.

Um exemplo aconteceu em outubro do ano passado, quando o Comando Vermelho realizou uma queima de fogos e disparos em comemoração ao aniversário de Anderson Souza de Jesus, conhecido como “Buel”, um de seus líderes.

Fim da aliança

O fim da aliança foi confirmado na segunda-feira, 28, através de um comunicado divulgado pelos próprios integrantes da facção. A divisão entre os dois grupos também decretou o fim da Tropa do A, que agora foi extinta e se integrou ao Primeiro Comando da Capital em bairros como Sussuarana Velha, São Marcos, Pau da Lima, Jardim Cajazeiras e Cajazeiras XI.

De acordo com informações confirmadas pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), diversas mensagens de texto, que circulam em aplicativos, mostram que as facções encerraram o acordo por meio de “salves” - expressão usada para descrever um tipo de “comunicado oficial” expedido pelas facções.



Confira comunicado enviado divulgado pelo PCC

Nós, da Final do Estado da Bahia, viemos informar a todos os irmãos e irmãs, companheiros e companheiras, que na data de ontem, 28/04/2025, a facção Tropa do A passou a integrar o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Deixamos ciente a todos que a facção Tropa do A foi extinta, e todos os seus integrantes agora fazem parte do PCC.

Essa integração representa um passo importante rumo ao fortalecimento de ações e objetivos comuns, tais como a união de ideais, recursos e experiências, que trarão benefícios para o crescimento e o bem-estar de todos os envolvidos. Afinal, o crime fortalece o crime.

Ass: Final da Bahia

