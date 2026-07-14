Frente fria com ventos fortes chega a Salvador nesta terça-feira

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Uma frente fria associada a um cavado chega a Salvador nesta terça-feira, 14, segundo dados da Defesa Civil (Codesal). A previsão é que a situação provoque chuvas de fracas a moderadas, além de rajadas de vento em diversos pontos da capital baiana.



No primeiro dia, a probabilidade de chuva sobe para 90%, já na quarta-feira, 15, o cenário deve ser ainda mais intenso, com 95% de chance de precipitações e ventos fortes que podem alcançar 42 km/h.

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Até o momento, nenhuma ocorrência foi registrada. Entretanto, em caso de alagamentos, deslizamentos ou outras ocorrências relacionadas às chuvas, a população deve acionar o 199, disponível 24 horas por dia.

Frente fria perde força na quinta-feira

A situação tende a ser breve, e o mau tempo começa a perder força na quinta-feira, 16. No entanto, um corredor de umidade continuará favorecendo a formação de nuvens carregadas, mantendo o tempo instável até o fim de semana.

Até domingo, 19, a possibilidade de chuva varia entre 40% e 55%, com ventos moderados e temperaturas oscilando entre 20°C e 29°C.

Confira previsão para os próximos dias