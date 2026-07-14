SALVADOR
Frente fria com ventos fortes chega a Salvador nesta terça-feira
Probabilidade de chuva chega a até 95%
Uma frente fria associada a um cavado chega a Salvador nesta terça-feira, 14, segundo dados da Defesa Civil (Codesal). A previsão é que a situação provoque chuvas de fracas a moderadas, além de rajadas de vento em diversos pontos da capital baiana.
No primeiro dia, a probabilidade de chuva sobe para 90%, já na quarta-feira, 15, o cenário deve ser ainda mais intenso, com 95% de chance de precipitações e ventos fortes que podem alcançar 42 km/h.
Até o momento, nenhuma ocorrência foi registrada. Entretanto, em caso de alagamentos, deslizamentos ou outras ocorrências relacionadas às chuvas, a população deve acionar o 199, disponível 24 horas por dia.
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Frente fria perde força na quinta-feira
A situação tende a ser breve, e o mau tempo começa a perder força na quinta-feira, 16. No entanto, um corredor de umidade continuará favorecendo a formação de nuvens carregadas, mantendo o tempo instável até o fim de semana.
Até domingo, 19, a possibilidade de chuva varia entre 40% e 55%, com ventos moderados e temperaturas oscilando entre 20°C e 29°C.
Confira previsão para os próximos dias
- Segunda-feira (13): 10% de chance de chuva, ventos de 27 km/h e temperaturas entre 21°C e 32°C.
- Terça-feira (14): 90% de chance de chuva, ventos de 34 km/h e temperaturas entre 20°C e 28°C.
- Quarta-feira (15): 95% de chance de chuva, ventos de até 42 km/h e temperaturas entre 20°C e 28°C.
- Quinta-feira (16): 40% de chance de chuva, ventos de 29 km/h e temperaturas entre 22°C e 29°C.
- Sexta-feira (17): 55% de chance de chuva, ventos de 27 km/h e temperaturas entre 20°C e 28°C.
- Sábado (18): 50% de chance de chuva, ventos de 24 km/h e temperaturas entre 21°C e 28°C.
- Domingo (19): 55% de chance de chuva, ventos de 21 km/h e temperaturas entre 21°C e 28°C.