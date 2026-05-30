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HOME > SALVADOR

"CAVALO INVERTIDO"

Frente fria mantém chuvas em Salvador neste final de semana

Litoral baiano e o leste do estado estão sob a influência de um "cavado invertido"

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em
Chuva em Salvador
Chuva em Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O fim de semana será de tempo instável em Salvador, com previsão de chuvas moderadas a fortes, céu nublado e rajadas de vento, devido ao fenômeno chamado "cavalo invertido". As informações foram divulgadas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) e pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Segundo a Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais (Cocep), do Inema, o cavado invertido segue influenciando as condições meteorológicas em todo o litoral baiano e na faixa leste do estado. O fenômeno deve permanecer atuando até a próxima segunda-feira (1º), favorecendo a ocorrência de chuvas.

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Além disso, uma frente fria vinda da região Sul do país deve chegar à capital baiana neste sábado, 30, reforçando a instabilidade e aumentando as chances de chuva forte ao longo do fim de semana.

Veja a previsão do tempo para o fim de semana:

  • Sábado (30)

Céu nublado com chuvas de moderadas a fortes e rajadas de vento intensas

🌡️ Entre 21°C e 28°C

  • Domingo (31)

Céu nublado com chuvas de moderadas a fortes e rajadas de vento intensas

🌡️Entre 21°C e 29°C

  • Segunda-feira (1º)

Muitas nuvens com chuva isolada rajadas de vento fracas a moderadas

🌡️Entre 24°C e 29°C

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Chuva previsão do tempo Salvador

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