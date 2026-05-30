"CAVALO INVERTIDO"
Frente fria mantém chuvas em Salvador neste final de semana
Litoral baiano e o leste do estado estão sob a influência de um "cavado invertido"
O fim de semana será de tempo instável em Salvador, com previsão de chuvas moderadas a fortes, céu nublado e rajadas de vento, devido ao fenômeno chamado "cavalo invertido". As informações foram divulgadas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) e pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).
Segundo a Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais (Cocep), do Inema, o cavado invertido segue influenciando as condições meteorológicas em todo o litoral baiano e na faixa leste do estado. O fenômeno deve permanecer atuando até a próxima segunda-feira (1º), favorecendo a ocorrência de chuvas.
Além disso, uma frente fria vinda da região Sul do país deve chegar à capital baiana neste sábado, 30, reforçando a instabilidade e aumentando as chances de chuva forte ao longo do fim de semana.
Veja a previsão do tempo para o fim de semana:
- Sábado (30)
Céu nublado com chuvas de moderadas a fortes e rajadas de vento intensas
🌡️ Entre 21°C e 28°C
- Domingo (31)
Céu nublado com chuvas de moderadas a fortes e rajadas de vento intensas
🌡️Entre 21°C e 29°C
- Segunda-feira (1º)
Muitas nuvens com chuva isolada rajadas de vento fracas a moderadas
🌡️Entre 24°C e 29°C