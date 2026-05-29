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REDUÇÃO DE DANOS

Mutirão oferece orientação jurídica, apoio social e atividade cultural

Evento acontece em Salvador e o público alvo são mulheres cis e trans, homens trans e crianças

Andrêzza Moura
Por
Mutirão acontece das 9h às 18h, deste sábado, 30
Mutirão acontece das 9h às 18h, deste sábado, 30 - Foto: Reprodução Renfa

O projeto Horizontes do Cuidado e a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas (RENFA), em parceria com organizações e movimentos sociais, realizam neste sábado, 30, o 1º Mutirão Educativo sobre a Lei de Drogas, na Rua Góes Calmon, no bairro da Saúde, em Salvador, nas proximidades do Bar do Léo.

Durante o evento, que acontece das 9h às 15h, acontecerão rodas de conversa atividade cultural com apresentação de Má Reputação - SLAM das Minas -, e um minicurso especial sobre cannabis, direitos e cultivo doméstico com o pesquisador Sérgio Vidal.

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Além disso, também terão atendimento psicológico, assistência social, orientação jurídica e distribuição de materiais de Redução de Risco de Desastres (RRD). Os atendimentos serão gratuitos e são voltados para mulheres cis e trans, homens trans e crianças.

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Serviço:

  • O que: 1º Mutirão Educativo sobre a Lei de Drogas
  • Onde: Rua Góes Calmon, no bairro da Saúde, em Salvador
  • Quando: Sábado, 30, das 9h às 18h
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Tags

Cuidado e Redução de Danos. Lei de Drogas mutirão

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