REDUÇÃO DE DANOS
Mutirão oferece orientação jurídica, apoio social e atividade cultural
Evento acontece em Salvador e o público alvo são mulheres cis e trans, homens trans e crianças
O projeto Horizontes do Cuidado e a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas (RENFA), em parceria com organizações e movimentos sociais, realizam neste sábado, 30, o 1º Mutirão Educativo sobre a Lei de Drogas, na Rua Góes Calmon, no bairro da Saúde, em Salvador, nas proximidades do Bar do Léo.
Durante o evento, que acontece das 9h às 15h, acontecerão rodas de conversa atividade cultural com apresentação de Má Reputação - SLAM das Minas -, e um minicurso especial sobre cannabis, direitos e cultivo doméstico com o pesquisador Sérgio Vidal.
Além disso, também terão atendimento psicológico, assistência social, orientação jurídica e distribuição de materiais de Redução de Risco de Desastres (RRD). Os atendimentos serão gratuitos e são voltados para mulheres cis e trans, homens trans e crianças.
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Serviço:
- O que: 1º Mutirão Educativo sobre a Lei de Drogas
- Onde: Rua Góes Calmon, no bairro da Saúde, em Salvador
- Quando: Sábado, 30, das 9h às 18h