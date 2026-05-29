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Jantar do Bem terá show de Jorge Vercillo em apoio ao Martagão Gesteira

Evento tem o objetivo de apoiar os serviços do hospital

Agatha Victoria Reis
Por
Hospital Martagão Gesteira
Hospital Martagão Gesteira - Foto: Divulgação

Acontece em Salvador, a sétima edição do Jantar do Bem, evento filantrópico realizado em prol do Hospital Martagão Gesteira. O evento ocorrerá no dia 9 de junho, às 19h, na Pupileira, com show do cantor Jorge Vercillo.

De acordo com a diretora executiva de captação de recursos da Liga Álvaro Bahia (mantenedora do Martagão), Lareyne Almeida, a celebração é uma forma de apoiar a manutenção dos serviços do hospital.

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“Participar do Jantar do Bem representa, além de uma experiência cultural e gastronômica, uma forma concreta de apoiar a manutenção dos serviços prestados pela unidade hospitalar. Os recursos arrecadados com o evento serão destinados ao fortalecimento das atividades do hospital, contribuindo para a continuidade do atendimento oferecido por meio do Sistema Único de Saúde (SUS)”, afirma.

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Sobre a programação

A noite contará com show acústico do cantor Jorge Vercillo e participação especial do artista plástico Bernardo Tochilovsky, responsável pela criação da obra exclusiva desta edição.

“É um show exclusivo para a causa do Martagão, que faz um trabalho beneficente maravilhoso. Será com voz e violão, com auxílio luxuoso de dois grandes músicos da minha banda. É um show embrionário, que estou levando para fora do Brasil”, salienta Jorge Vercillo.

Já na gastronomia do evento, o menu é assinado por três nomes conhecidos da culinária baiana: Angeluci Figueiredo, do Preta; Tereza Paim, da Casa de Tereza; e Andréa Ribeiro, do Mistura Contorno.

Sobre o Martagão Gesteira

O Martagão é considerado uma referência do estado em atendimento pediátrico pelo SUS na Bahia. O hospital atende pacientes de diversas regiões baianas e realiza milhares de atendimentos, cirurgias, exames e tratamentos todos os anos.

Serviço

  • O quê: VII edição do Jantar do Bem, evento beneficente em prol do Hospital Martagão Gesteira
  • Quando: 9 de junho de 2026 (terça-feira)
  • Horário: A partir das 19h
  • Onde: Pupileira, em Salvador
  • Atrações: Show acústico de Jorge Vercillo e participação do artista plástico Bernardo Tochilovsky
  • Gastronomia: Menu em quatro etapas assinado pelas chefs Angeluci Figueiredo (Preta), Tereza Paim (Casa de Tereza) e Andréa Ribeiro (Mistura Contorno)
  • Ingressos: Disponíveis no Sympla
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