Salvador recebe ação do INSS com serviços previdenciários e perícias médicas

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Moradores de Salvador poderão acessar diversos serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) durante a 19ª edição do Programa Governo do Brasil na Rua, que será realizada neste sábado, 30, no bairro de Pernambués.

O atendimento acontecerá das 8h às 17h, no Centro Social Urbano (CSU) de Pernambués, sem necessidade de agendamento prévio. A participação é gratuita.

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Durante a ação, a população terá acesso a serviços como:

perícias médicas;

avaliações sociais;

orientações previdenciárias;

encaminhamentos relacionados a benefícios assistenciais e previdenciários.

O mutirão também contará com a presença de equipes do Conselho de Recursos da Previdência Social, que prestarão esclarecimentos sobre recursos administrativos, análise de processos e demais demandas ligadas à Previdência Social.

Documentação necessária

Para ser atendido, o cidadão deve apresentar documentos pessoais, como RG e CPF, além de laudos, exames e demais documentos médicos ou sociais necessários para a solicitação do serviço desejado.

A iniciativa integra o Programa Governo do Brasil na Rua, que busca ampliar o acesso da população a serviços públicos e orientações em diversas áreas.