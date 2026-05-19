Governo federal autoriza navio de guerra chinês a atracar em Salvador

O Ministério da Defesa, por meio do Comando da Marinha, autorizou um navio de guerra chinês a atracar no porto de Salvador. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira (19) e foi assinada pelo vice-líder Estado-Maior da Armada, João Alberto de Araújo Lampert.

De acordo com a publicação, o navio, chamado de “Chen Jingrun”, irá ficar atracado na capital baiana entre os dias 6 e 10 de julho deste ano. A embarcação é considerada um dos navios oceanográficos mais modernos da Marinha da China.

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“Adido de Defesa junto à Embaixada da República Popular da China no Brasil Autorização para visita de Navios de Guerra a Portos e Águas Jurisdicionais Brasileiras Embaixada da República Popular da China no Brasil. [...] Autorizo a visita do Navio Oceanográfico "CHEN JINGRUN", pertencente à Marinha da China, ao porto de Salvador, no período de 6 a 10 de junho de 2026”, diz o texto assinado por Lampert.

Visita anterior

De acordo com informações do Ministério da Defesa da China, em janeiro, um navio-hospital da Marinha do Exército da China chegou ao Rio de Janeiro e deu início a uma janela de visitação de uma semana, juntamente com atividades de intercâmbio médico.

A parada fez parte de uma missão chinesa e marcou a primeira visita de um navio-hospital da China ao Brasil. No período, a embarcação ficou aberta ao público e enviou equipes de especialistas para intercâmbios médicos no Brasil.

Mais navios em Salvador

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), celebrou a chegada de um navio chinês em Salvador, com mais de 800 toneladas de materiais para as obras da ponte Salvador-Itaparica.

O chefe do Executivo baiano esteve no porto de Salvador, na manhã de hoje, para recepcionar a embarcação que saiu de Xangai, no país asiático, no dia 30 de março.

Segundo ele, o conteúdo com 1.550 itens — transportado em 44 contêineres e avaliado em US$ 3,5 milhões (mais de R$ 17 milhões) — será transportado via terrestre para Maragogipe, no Recôncavo baiano, onde será colocado em um canteiro de obras na região do Estaleiro Enseada.

Outra parte do material será encaminhada para Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, onde o terceiro dos três canteiros de obras vai funcionar — o outro espaço será instalado em Salvador, na Avenida Jequitaia, na Cidade Baixa.