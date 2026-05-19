Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Rodoviários convocam assembleia na quinta e podem decidir por greve em Salvador

Assembleia acontece após cancelamento de mediação trabalhista entre sindicato e empresário

Luan Julião
Por
Rodoviários de Salvador
Rodoviários de Salvador - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Os rodoviários de Salvador foram convocados pelo sindicato da categoria para participar de uma assembleia permanente da campanha salarial 2026, marcada para esta quinta-feira, 21, às 15h, na sede da entidade. O encontro será decisivo para definir os próximos passos das negociações salariais e pode resultar na deflagração de uma greve geral do transporte público na capital baiana.

Durante a assembleia, os trabalhadores irão analisar a proposta que será apresentada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), após a reunião de conciliação prevista para ocorrer nesta terça-feira, 20. Depois da apresentação, os rodoviários irão votar se aceitam ou não os termos apresentados pela Justiça do Trabalho.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A mobilização acontece em meio ao estado de greve mantido pela categoria e após o cancelamento de uma reunião mediada pela Superintendência Regional do Trabalho. O encontro, que reuniria representantes dos trabalhadores e do setor patronal nesta terça-feira, 19, não ocorreu depois que os empresários ingressaram com um pedido de Dissídio Coletivo.

Leia Também:

KISS & FLY

Kiss & Fly movimenta Câmara de Salvador e gera críticas de vereadores
Kiss & Fly movimenta Câmara de Salvador e gera críticas de vereadores imagem

SALVADOR

Motociclista invade via exclusiva e é atingido por ônibus do BRT em Salvador
Motociclista invade via exclusiva e é atingido por ônibus do BRT em Salvador imagem

CONCURSOS

UFBA abre 48 vagas para professores com salários de mais de R$ 8 mil
UFBA abre 48 vagas para professores com salários de mais de R$ 8 mil imagem

Entre as principais reivindicações apresentadas pela categoria estão:

  • reposição da inflação com 5% de ganho real;
  • aumento no valor e na quantidade do ticket alimentação;
  • redução da jornada diária para seis horas;
  • revisão da chamada “carta horária”;
  • melhores condições de trabalho;
  • gratuidade no transporte;
  • estabilidade pré-aposentadoria;
  • implantação de turnos fixos e troca de linha;
  • gratificação em grandes eventos;
  • prêmio de assiduidade;
  • complemento do plano de saúde;
  • implantação de Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
  • implantação de day off.

Segundo o sindicato, a categoria não aceitará propostas que representem retirada de direitos ou retrocessos trabalhistas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

greve rodoviários Salvador sindicato

Relacionadas

Mais lidas