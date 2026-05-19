Rodoviários convocam assembleia na quinta e podem decidir por greve em Salvador

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Os rodoviários de Salvador foram convocados pelo sindicato da categoria para participar de uma assembleia permanente da campanha salarial 2026, marcada para esta quinta-feira, 21, às 15h, na sede da entidade. O encontro será decisivo para definir os próximos passos das negociações salariais e pode resultar na deflagração de uma greve geral do transporte público na capital baiana.

Durante a assembleia, os trabalhadores irão analisar a proposta que será apresentada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), após a reunião de conciliação prevista para ocorrer nesta terça-feira, 20. Depois da apresentação, os rodoviários irão votar se aceitam ou não os termos apresentados pela Justiça do Trabalho.

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A mobilização acontece em meio ao estado de greve mantido pela categoria e após o cancelamento de uma reunião mediada pela Superintendência Regional do Trabalho. O encontro, que reuniria representantes dos trabalhadores e do setor patronal nesta terça-feira, 19, não ocorreu depois que os empresários ingressaram com um pedido de Dissídio Coletivo.

Entre as principais reivindicações apresentadas pela categoria estão:

reposição da inflação com 5% de ganho real;

aumento no valor e na quantidade do ticket alimentação;

redução da jornada diária para seis horas;

revisão da chamada “carta horária”;

melhores condições de trabalho;

gratuidade no transporte;

estabilidade pré-aposentadoria;

implantação de turnos fixos e troca de linha;

gratificação em grandes eventos;

prêmio de assiduidade;

complemento do plano de saúde;

implantação de Participação nos Lucros e Resultados (PLR);

implantação de day off.

Segundo o sindicato, a categoria não aceitará propostas que representem retirada de direitos ou retrocessos trabalhistas.