SALVADOR
Rodoviários convocam assembleia na quinta e podem decidir por greve em Salvador
Assembleia acontece após cancelamento de mediação trabalhista entre sindicato e empresário
Os rodoviários de Salvador foram convocados pelo sindicato da categoria para participar de uma assembleia permanente da campanha salarial 2026, marcada para esta quinta-feira, 21, às 15h, na sede da entidade. O encontro será decisivo para definir os próximos passos das negociações salariais e pode resultar na deflagração de uma greve geral do transporte público na capital baiana.
Durante a assembleia, os trabalhadores irão analisar a proposta que será apresentada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), após a reunião de conciliação prevista para ocorrer nesta terça-feira, 20. Depois da apresentação, os rodoviários irão votar se aceitam ou não os termos apresentados pela Justiça do Trabalho.
A mobilização acontece em meio ao estado de greve mantido pela categoria e após o cancelamento de uma reunião mediada pela Superintendência Regional do Trabalho. O encontro, que reuniria representantes dos trabalhadores e do setor patronal nesta terça-feira, 19, não ocorreu depois que os empresários ingressaram com um pedido de Dissídio Coletivo.
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Entre as principais reivindicações apresentadas pela categoria estão:
- reposição da inflação com 5% de ganho real;
- aumento no valor e na quantidade do ticket alimentação;
- redução da jornada diária para seis horas;
- revisão da chamada “carta horária”;
- melhores condições de trabalho;
- gratuidade no transporte;
- estabilidade pré-aposentadoria;
- implantação de turnos fixos e troca de linha;
- gratificação em grandes eventos;
- prêmio de assiduidade;
- complemento do plano de saúde;
- implantação de Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
- implantação de day off.
Segundo o sindicato, a categoria não aceitará propostas que representem retirada de direitos ou retrocessos trabalhistas.