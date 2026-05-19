Motociclista invade via exclusiva e é atingido por ônibus do BRT em Salvador

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Um acidente envolvendo um ônibus do BRT Salvador e uma motocicleta deixou um entregador por aplicativo ferido na tarde desta terça-feira, 19, na capital baiana. A ocorrência foi registrada na via exclusiva do sistema, no sentido Lapa, entre as estações Cidadela e Cidade Jardim.

A vítima foi identificada como Christian Cunha, de 22 anos. Segundo informações preliminares, o motociclista teria acessado a faixa exclusiva do BRT quando acabou sendo atingido por um dos veículos do modal.

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Christian sofreu diversos ferimentos na cabeça e nas costas e recebeu os primeiros atendimentos de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionadas para a ocorrência.

Em relato após o acidente, o entregador afirmou ter ficado aliviado por sobreviver, já que chegou a cair debaixo do ônibus durante a colisão.

“Quando eu lembro, eu já estava em pé aqui. O cara falou que eu saí antes dele descer do ônibus, só isso que eu lembro. Mas minha moto ficou debaixo do ônibus”, contou.

Pai de uma criança de apenas nove meses, Christian também relatou preocupação com a esposa, que ficou aflita ao receber a notícia do acidente.

Além dos ferimentos, ele teme agora os prejuízos financeiros, já que a motocicleta utilizada para o trabalho deverá ser apreendida.

“Na moto, graças a Deus, eu vi ali que não teve muito prejuízo. Dá para trabalhar do jeito que está, mas vai ter que ser rebocada. Vai ter mais esse prejuízo aí”, disse.

O jovem afirmou ainda que espera conseguir recuperar o veículo rapidamente para voltar ao trabalho.

“A gente vai fazer o máximo para tirar o mais rápido possível. Eles disseram que é rápido, que amanhã eu já posso tentar retirar, mas agora é pedir a Deus.”