SALVADOR
Motociclista invade via exclusiva e é atingido por ônibus do BRT em Salvador
Caso foi registrado na pista exclusiva do modal e deve ser apurado pelas autoridades competentes
Um acidente envolvendo um ônibus do BRT Salvador e uma motocicleta deixou um entregador por aplicativo ferido na tarde desta terça-feira, 19, na capital baiana. A ocorrência foi registrada na via exclusiva do sistema, no sentido Lapa, entre as estações Cidadela e Cidade Jardim.
A vítima foi identificada como Christian Cunha, de 22 anos. Segundo informações preliminares, o motociclista teria acessado a faixa exclusiva do BRT quando acabou sendo atingido por um dos veículos do modal.
Christian sofreu diversos ferimentos na cabeça e nas costas e recebeu os primeiros atendimentos de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionadas para a ocorrência.
Em relato após o acidente, o entregador afirmou ter ficado aliviado por sobreviver, já que chegou a cair debaixo do ônibus durante a colisão.
“Quando eu lembro, eu já estava em pé aqui. O cara falou que eu saí antes dele descer do ônibus, só isso que eu lembro. Mas minha moto ficou debaixo do ônibus”, contou.
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Pai de uma criança de apenas nove meses, Christian também relatou preocupação com a esposa, que ficou aflita ao receber a notícia do acidente.
Além dos ferimentos, ele teme agora os prejuízos financeiros, já que a motocicleta utilizada para o trabalho deverá ser apreendida.
“Na moto, graças a Deus, eu vi ali que não teve muito prejuízo. Dá para trabalhar do jeito que está, mas vai ter que ser rebocada. Vai ter mais esse prejuízo aí”, disse.
O jovem afirmou ainda que espera conseguir recuperar o veículo rapidamente para voltar ao trabalho.
“A gente vai fazer o máximo para tirar o mais rápido possível. Eles disseram que é rápido, que amanhã eu já posso tentar retirar, mas agora é pedir a Deus.”