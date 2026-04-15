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SALVADOR

Grande rede cinemas anuncia fechamento em tradicional shopping de Salvador

Rede encerra atividades sem aviso e pega público de surpresa na capital baiana

Iarla Queiroz
Por
| Atualizada em

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Cinema do Shopping Cajazeiras fecha sem aviso prévio
Cinema do Shopping Cajazeiras fecha sem aviso prévio -

Quem passou pelo Shopping Cajazeiras nesta terça-feira, 14, se deparou com uma notícia inesperada: o cinema do local encerrou as atividades na capital baiana.

O espaço, operado pela CineSercla, fechou as portas sem qualquer aviso prévio ao público, pegando de surpresa quem frequentava o equipamento cultural.

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Único cinema da região

Inaugurado em 2015, junto com o próprio shopping, o cinema era o único em funcionamento na região de Cajazeiras — uma das áreas mais populosas de Salvador e considerada uma das maiores da América Latina.

O encerramento deixa um vazio importante no acesso ao entretenimento para moradores da região, que agora ficam sem uma opção próxima de cinema.

O que diz a empresa

Em nota oficial, a CineSercla confirmou o fim da operação no local, mas sem detalhar os motivos:

“Gostaríamos de comunicar que, em função de interesses mútuos entre o Shopping e o CineSercla, não iremos continuar com a nossa operação no Shopping Cajazeiras”.

Até o momento, não há informações sobre o que será feito com o espaço, que conta com quatro salas de exibição, incluindo sessões em 2D e 3D.

Shopping anuncia substituição

Em nota, o Shopping Cajazeiras confirmou o fechamento do cinema da Rede Cinesercla e informou que o espaço será ocupado por uma unidade do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), que deve concentrar um grande fluxo de atendimentos no local.

“É com grande satisfação que informamos que no lugar da Rede Cinesercla será implantado o SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão). Trata-se de uma grande conquista para nosso empreendimento essa operação do SAC, que tem a previsão de atender cerca de 20.000 pessoas por mês. Em breve, divulgaremos mais informações, incluindo a data de inauguração e demais detalhes.”

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