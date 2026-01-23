Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EXPOSIÇÃO NÁUTICA

Gratuito! Maior navio de guerra da América Latina chega a Salvador

Evento também terá o Navio Doca Multipropósito “Bahia”, aberto à visitação

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

23/01/2026 - 14:00 h
Imagem ilustrativa da imagem Gratuito! Maior navio de guerra da América Latina chega a Salvador
-

Maior embarcação de guerra da América Latina, o NavioAeródromo Multipropósito “Atlântico” estará no Porto de Salvador, no domingo, 25, para visitação pública, em evento gratuito, das 9h30 às 16h.

No local, os visitantes também poderão conhecer o Navio Doca Multipropósito “Bahia”. Os interessados devem comparecer ao Terminal Marítimo de Salvador - Contermas para o acesso e a entrada acontece por ordem de chegada.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A ação faz parte da programação da Operação Aspirantex 2026, da Marinha do Brasil.

Outros navios estarão atracados em Salvador

  • Navio de Desembarque de Carros de Combate “Almirante Saboia” (G25)
  • Fragata “Defensora” (F41)
  • Fragata “Independência” (F44)
  • Corveta “Barroso” (V34)

Leia Também:

Trump divulga foto de Maduro dentro de navio de guerra após captura
Tempestade causa pânico em navio com show de Alok
China mobiliza número recorde de navios de guerra e alerta mais países

Sobre o Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”

Adquirido junto à Marinha Britânica em 2018, o maior navio de guerra da América Larina é, atualmente, a principal embarcação da Marinha do Brasil, a Capitânia da Esquadra Brasileira.

O equipamento é projetado para as tarefas de controle de áreas marítimas, projeção de poder sobre terra, pelo mar e ar. Além disso, ele é pensado para missões de caráter humanitário como auxílio a vítimas de desastres naturais, de evacuação de pessoal e em operações de manutenção de paz.

A construção da embarcação aconteceu em meados dos anos 1990. Seu nome é uma alusão à importância do oceano para o Brasil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

evento gratuito marinha do brasil navio de guerra Operação Aspirantex 2026 Porto de Salvador visitação pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Play

Cliente relata ter sido vítima de racismo em supermercado de Salvador

Play

Americano morto em Brotas passava férias em Salvador com esposa baiana

x