Gratuito! Maior navio de guerra da América Latina chega a Salvador

Maior embarcação de guerra da América Latina, o NavioAeródromo Multipropósito “Atlântico” estará no Porto de Salvador, no domingo, 25, para visitação pública, em evento gratuito, das 9h30 às 16h.

No local, os visitantes também poderão conhecer o Navio Doca Multipropósito “Bahia”. Os interessados devem comparecer ao Terminal Marítimo de Salvador - Contermas para o acesso e a entrada acontece por ordem de chegada.

A ação faz parte da programação da Operação Aspirantex 2026, da Marinha do Brasil.

Outros navios estarão atracados em Salvador

Navio de Desembarque de Carros de Combate “Almirante Saboia” (G25)

Fragata “Defensora” (F41)

Fragata “Independência” (F44)

Corveta “Barroso” (V34)

Sobre o Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”

Adquirido junto à Marinha Britânica em 2018, o maior navio de guerra da América Larina é, atualmente, a principal embarcação da Marinha do Brasil, a Capitânia da Esquadra Brasileira.

O equipamento é projetado para as tarefas de controle de áreas marítimas, projeção de poder sobre terra, pelo mar e ar. Além disso, ele é pensado para missões de caráter humanitário como auxílio a vítimas de desastres naturais, de evacuação de pessoal e em operações de manutenção de paz.

A construção da embarcação aconteceu em meados dos anos 1990. Seu nome é uma alusão à importância do oceano para o Brasil.