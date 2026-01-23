EXPOSIÇÃO NÁUTICA
Gratuito! Maior navio de guerra da América Latina chega a Salvador
Evento também terá o Navio Doca Multipropósito “Bahia”, aberto à visitação
Por Luiza Nascimento
Maior embarcação de guerra da América Latina, o NavioAeródromo Multipropósito “Atlântico” estará no Porto de Salvador, no domingo, 25, para visitação pública, em evento gratuito, das 9h30 às 16h.
No local, os visitantes também poderão conhecer o Navio Doca Multipropósito “Bahia”. Os interessados devem comparecer ao Terminal Marítimo de Salvador - Contermas para o acesso e a entrada acontece por ordem de chegada.
A ação faz parte da programação da Operação Aspirantex 2026, da Marinha do Brasil.
Outros navios estarão atracados em Salvador
- Navio de Desembarque de Carros de Combate “Almirante Saboia” (G25)
- Fragata “Defensora” (F41)
- Fragata “Independência” (F44)
- Corveta “Barroso” (V34)
Sobre o Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”
Adquirido junto à Marinha Britânica em 2018, o maior navio de guerra da América Larina é, atualmente, a principal embarcação da Marinha do Brasil, a Capitânia da Esquadra Brasileira.
O equipamento é projetado para as tarefas de controle de áreas marítimas, projeção de poder sobre terra, pelo mar e ar. Além disso, ele é pensado para missões de caráter humanitário como auxílio a vítimas de desastres naturais, de evacuação de pessoal e em operações de manutenção de paz.
A construção da embarcação aconteceu em meados dos anos 1990. Seu nome é uma alusão à importância do oceano para o Brasil.
