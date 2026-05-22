Greve dos rodoviários afeta turistas que chegaram para show de Djavan

A greve dos rodoviários chegou ao fim na manhã desta sexta-feira, 22, mas o período de paralisação impactou a vida de diversas pessoas que circulam por Salvador. Esse foi o caso de um grupo de turistas que viajou para a capital baiana para assistir ao show do cantor Djavan, que acontece neste sábado, 23.

Uma das integrantes do grupo que desembarcou em Salvador e acabou ficando “ilhada” na Estação da Lapa é a técnica em edificações Uiliana Souza Lima, de 47 anos.

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Ela relatou que a intenção inicial era chegar ao terminal e solicitar um carro por aplicativo, mas, com a ausência dos ônibus e o consequente travamento do trânsito, a tarefa tornou-se um grande empecilho.

“A nossa intenção mesmo era vir para cá e pedir o Uber. Mas até Uber e táxi... a gente esperou aqui um tempão e não conseguiu. Está bem caótico mesmo. O motorista do aplicativo até falou comigo e disse que estava a poucos metros daqui, mas está tudo engarrafado. Então eu preferi cancelar para poder subir e esperar mais um tempo, para ver se, quando passar o horário de maior fluxo, a gente consegue pegar”, explicou.

Uiliana Souza Lima, de 47 anos - Foto: Dara Medeiros/Portal MASSA!

Surpresa no terminal

Uiliana contou que o grupo decidiu desembarcar na Estação da Lapa por considerar o local mais cômodo para solicitar a viagem, mas foi surpreendido pela situação atípica na cidade.

“Foi uma surpresa. Nós chegamos aqui... até íamos descer no Campo da Pólvora, que é uma estação antes. Mas pensamos: ‘Não, vamos para a Lapa, porque lá temos mais opções. Se quisermos pegar ônibus, pegamos; se quisermos pegar carro por aplicativo, pegamos’. E quando chegamos, estava desse jeito, esse caos”, disse ao portal MASSA!.

Apesar do contratempo, a turista garantiu que o imprevisto não abalou os planos do grupo e que, após o show, todos pretendem aproveitar o restante do final de semana para passear pelos pontos turísticos de Salvador.