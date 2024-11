01/11/2024 às 11:18 | Autor: Da Redação SALVADOR Homem é baleado por integrantes do BDM no IAPI Assassinato aconteceu na manhã desta sexta-feira

A data comemorativa do dia as bruxas passou, mas as assombrações do mundo do crime seguem rolando pelas imediações de Salvador. Na manhã desta sexta-feira, 1º, um homem foi alvejado a tiros por integrantes de uma facção criminosa no bairro do IAPI, em Salvador - Foto: Divulgação

Fechar

A data comemorativa do dia as bruxas passou, mas as assombrações do mundo do crime seguem rolando pelas imediações de Salvador. Na manhã desta sexta-feira, 1º, um homem foi alvejado a tiros por integrantes de uma facção criminosa no bairro do IAPI, em Salvador. Leia Mais: >> Jerônimo quer criar mais 2,4 mil vagas na Polícia Civil; entenda >> Influencer baiana é encontrada morta na Vila Laura Informações iniciais indicam que membros do Bonde do Maluco (BDM) foram os responsáveis por ter disparado e assassinado a vítima na Rua Santa Luzia, localidade conhecida como 'Brongo'. Acionados por conta do caso, agentes da 37ª CIPM estiveram no local, confirmaram o fato e contataram o DPT para a realização da perícia, conforme informado pela PM em nota. A autoria e a motivação serão investigadas pela Polícia Civil.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR