Homem é executado com mais de 100 tiros no Cabula

A 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) vai investigar o crime - Foto: Ascom | PCBA (ilustrativa)

Na noite desta terça-feira, 25, um homem foi executado a tiros no bairro do Cabula, em Salvador, após ser cercado por homens armados. Segundo informações preliminares, a vítima teria sido atingida por mais de 100 disparos.

De acordo com a Polícia Civil, agentes do Silc/DHPP foram acionados e constaram o fato e encontraram o corpo, ainda sem identificação formal. As guias para remoção e perícia foram expedidas e a 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) vai realizar oitivas e diligências para esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação do crime.