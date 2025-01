Homem é executado próximo ao Palácio da Aclamação, no Campo Grande

- Foto: Divulgação | Google Maps

Um homem foi assassinado próximo ao quartel do Comando Geral da Polícia Militar, no Campo Grande, em Salvador, nesta sexta-feira, 20. A vítima teria sido baleada nas enquanto tentava fugir de homens armados. Ele morreu na área aberta do Palácio da Aclamação.

O delegado Dermeval Amoedo afirmou que a vítima era uma pessoa em situação de rua, e que a linha de investigação é que traficantes tenham matado o homem pelo fato de ele estar cometendo assaltos na região, em entrevista à Rádio Sociedade.

Segundo a Polícia Civil, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Salvador) investiga as circunstâncias da morte do homem. Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo e diligências são realizadas no sentido de identificar a vítima, autoria e motivação para o crime.