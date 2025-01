Marido de médica baleada jogou carro em bandidos para evitar assalto

Médica foi baleada na cabeça - Foto: Reprodução

O marido da médica grávida que foi baleada durante uma tentativa de assalto teria tentado jogar o veículo em cima dos suspeitos para evitar o crime. A filha do casal também acabou baleada na ação, na noite de quinta-feira, 19, em Salvador. A informação é da Polícia Civil.

De acordo com a PM, o pai e marido socorreu as duas para o Hospital Geral do Estado (HGE) onde permanecem internadas. A mulher está em estado grave e a menina segue na UTI pediátrica da unidade.

Oitivas e diligências são realizadas no sentido de esclarecer as circunstâncias do fato e responsabilizar os envolvidos.