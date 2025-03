Homem é morto após troca de tiros no final de linha de Marechal Rondon

Após a ocorrência, o policiamento foi reforçado na região - Foto: Divulgação | Sesab

Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu após ser baleado durante um tiroteio no final de linha do bairro de Marechal Rondon, em Salvador, na madrugada desta quinta-feira, 6. De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada após denúncias de disparos de arma de fogo na região.

Ainda segundo a PM, chegando no local, os agentes encontraram um indivíduo ferido. O homem foi encaminhado para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho, onde foi constatado o óbito.

Após a ocorrência, o policiamento foi reforçado na região. As guias para necropsia e remoção foram expedidas, e a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) ficará responsável pela apuração do crime.