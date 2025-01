Homem é preso suspeito de importunação sexual contra turista suíça - Foto: Nicolas Melo l Ag. A TARDE

Um homem foi preso suspeito de importunação sexual depois de passar a mão no corpo de uma turista que veio da Suíça em um bar na Avenida Oceânica, na Barra, neste domingo, 05.

Segundo a ocorrência, a vítima estava com uma amiga brasileira que diz ser testemunha dos abusos.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, agentes do Grupo de Apoio ao Turista (GAT) foram acionados e saíram para investigar a ocorrência. Durante a abordagem, o suspeito negou as acusações, alegando ter "feito uma paquera" somente. Porém as vítimas contestaram essa versão.

Ao relatarem aos agentes, as mulheres dizem que o homem tocou em suas partes íntimas sem consentimento. Segundo a GCM, elas repreenderam o homem, porém ele não parou com a importunação sexual.

O suspeito foi conduzido pelos agentes até a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), que segue investigando o caso.