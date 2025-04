Homem foragido de presídio de Salvador é recapturado

Equipe da GCM fazia rondas na área, quando percebeu que o suspeito estava tentando se esconder - Foto: Divulgação GCM

Um homem que estava evadido do sistema prisional de Salvador, desde 2022, foi recapturado na manhã da sexta-feira, 28, por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), ao tentar se esconder. Ele foi localizado na Avenida Lafaiete Coutinho, no bairro do Comércio, por uma equipe do Grupamento de Rondas da Capital (Rondac), que fazia patrulhamento de rotina na área.

“Durante a abordagem, os agentes notaram um homem escondendo o rosto e tentando se esquivar da guarnição. Com a suspeita levantada, os guardas procederam imediatamente com a averiguação e busca pessoal. Ao consultar os dados do indivíduo, foi constatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto”, diz um trecho da nota enviada pela a assessoria de comunicação do órgão.

Ainda segundo a GCM, o suspeito saiu em condicional e não retornou para o presídio, onde cumpria pena por furto e roubo. Após o cumprimento do mandado de prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter) e segue à disposição da Justiça.