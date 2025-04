Corpo de idosa baleada no Vale da Pedrinhas será sepultado neste sábado

Na imagem (esq.) Dona Maria e projéteis recolhidos pelos moradores na Segunda Travessa Serra Verde, local onde a idosa foi baleada - Foto: Arquivo Pessoal

O corpo de dona Maria de Jesus da Silva, 87 anos, que morreu nesta sexta-feira, 28, no Hospital Geral do Estado (HGE), será enterrado às 11h, deste sábado, 29, no Cemitério Campo Santo, na Federação. A idosa deu entrada na unidade hospitalar, no início da tarde da quinta-feira, 27, após ser atingida por balas perdidas.

Ela estava dentro de casa, no primeiro andar de um prédio, na Segunda Travessa Serra Verde, no Vale das Pedrinhas, almoçando e assistindo televisão, quando foi atingida pelos tiros. A princípio, a informação foi de que ela tinha sido ferida de raspão no braço direito, no entanto, ao chegar no HGE, foi constatado que havia outros ferimentos pelo corpo. Na hora do fato, dona Maria estava no imóvel apenas com a nora.

"Quando pegamos ela, só deu para ver o ferimento no braço. Ela perdeu muito sangue, parece que os outros [ferimentos] abotoaram [fechou]", revelou uma vizinha, que também ajudou a socorrer a senhora.

O Portal A TARDE teve acesso a um vídeo do momento em que dona Maria é retirada de casa por vizinhos para ser levada ao hospital. Nas imagens, ela aparece descendo as escadas da residência amparada por dois homens.

Sob anonimato, uma moradora afirmou que os tiros que acertaram a senhora partiram das armas de policiais militares, que chegaram à rua atirando. Em um outro registro feito na rua, moradores cercam uma viatura da PM e acusam os policiais de serem os responsáveis pelos tiros que acertaram a idosa.

Ainda conforme a moradora, dona Maria não foi a única vítima fatal de ações policiais na rua. Em 24 de dezembro de 2023, um rapaz de prenome Marcelo, foi baleado e também morreu. "Aqui [na Segunda Travessa Serra Verde], já teve cinco pessoas baleadas, tudo inocente. Dois mortos e três feridos. Mortos Marcelinho e dona Maria, tudo da mesma rua. Foi bala que a polícia deu", afirmou ela. "Dona Maria era nascida e criada aqui, moradora antiga. Era muito querida, estava super lúcida", concluiu a mulher.

A reportagem entrou em contato com o delegado Marcival Lima, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para obter mais informações sobre a investigação do caso, mas não obteve retorno. Informações preliminares apontam que dona Maria foi atingida durante um confronto entre policiais militares da 40ª CIPM (Nordeste de Amaralina) e traficantes de drogas que agem no bairro. Na ação, um suspeito foi morto e um policial foi baleado.

A Polícia Militar também foi procura através de e-mail encaminhada ao Departamento de Comunicação Social e respondeu: "Para atualizações sobre o caso, sugerimos contato com o órgão responsável pela condução de investigações".