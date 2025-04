Corpo de homem é encontrado em Salvador com moto e capacete ao lado

Até o momento, não há informações sobre causas suspeitas para o falecimento, e as investigações continuam - Foto: Reprodução / Google Street View

Na tarde desta sexta-feira, 28, o corpo de um homem foi encontrado em uma área de grama, às margens da Avenida 29 de Março, em Salvador. O corpo, que não apresentava marcas aparentes de violência, estava ao lado de uma moto e de um capacete, que estavam caídos no canteiro central da via.

Informações preliminares apontam que a vítima seria um empresário morador do bairro de Castelo Branco, que fica nas proximidades do local onde o corpo foi encontrado. A identidade do homem ainda não foi confirmada pelas autoridades.

A Polícia Militar foi acionada após o encontro do corpo e, de acordo com o 22º Batalhão, guarnições estiveram no local para prestar apoio. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e remover o corpo para investigação. A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias da morte.

Até o momento, não há informações sobre causas suspeitas para o falecimento, e as investigações continuam.