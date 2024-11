Homem morre afogado na Praia de Amaralina

Praia de Amaralina, em Salvador - Foto: Reprodução

Um homem foi encontrado morto, na manhã deste domingo, 27, na Praia de Amaralina, em Salvador, próximo ao monumento da Baiana. Ainda sem a identidade revelada, o jovem foi retirado da água pelo 13º Batalhão do Corpo de Bombeiros.

Segundo a TV Bahia, a vítima estava sem roupas, vestido apenas com uma cueca, meias e relógio. O homem aparentava ter por volta de 20 anos, mas até o momento não foi identificado.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi chamado em um horário próximo às 6h da manhã, com a informação de um corpo na praia. Na confirmação do óbito, não havia amigos ou familiares com o jovem. O corpo seguiu no local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, que foi acionado para realizar perícia.