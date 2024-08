Homem morre após confronto com a PM depois de ter atirado em turista

Em vídeo de câmera de segurança é possível perceber que o turista tenta acelerar o carro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem suspeito de balear um turista durante uma tentativa de assalto morreu após confronto com a polícia, no Bairro da Paz, na tarde desta sexta-feira, 9. O turista foi baleado na quinta-feira, 8, e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Após a tentativa de latrocínio, o turista foi atendido pelo Samu. Em vídeo de câmera de segurança é possível perceber que o turista tenta acelerar o carro, mas é atingido.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que no mesmo dia, o suspeito, identificado como Railan Santos Barbosa, de 27 anos, tinha assaltado uma farmácia na Avenida Pinto de Aguiar, em Pituaçu.

De acordo com o diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), delegado Thomas Galdino, o suspeito foi reconhecido por duas testemunhas como “pessoa que atirou dentro da farmácia”.

Após ter sido baleado no Bairro da Paz, Railan chegou a ser socorrido para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu. Com ele, que estava usando tornozeleira eletrônica, foram apreendidos um revólver calibre 38 com três munições e duas facas.

Todo o material foi apresentado na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

