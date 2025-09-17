Menu
SALVADOR
Homem morre afogado na Praia da Paciência em Salvador

Vítima estava de calça jeans e bermuda branca quando entrou no mar

Bernardo Rego e Vinicius Viana

Bernardo Rego e Vinicius Viana

17/09/2025 - 10:58 h | Atualizada em 17/09/2025 - 11:48
Local onde o homem se afogou na Praia da Paciência
Um homem, de aproximadamente 50 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, 17, na Praia da Paciência, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, após se afogar.

Ao Portal MASSA!, uma mulher de prenome Meire, que presenciou o momento do resgate, contou que estava fazendo uma caminhada quando percebeu um homem sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Samu. Ela notou a parte da nuca avermelhada e as equipes tentando fazer a reanimação, mas sem sucesso.

A tenente-coronoel Patrícia Torreão, comandante do Batalhão de Afogamento, contou em entrevista ao A TARDE que a vítima teria entrado na praia pela parte das pedras e foi socorrida inicialmente por um surfista que estava no local.

Torreão contou ainda que uma equipe de bombeiros se deslocou até o local, prestou os primeiros socorros, mas não conseguiu reanimar a vítima. Uma unidade especializada do SAMU também esteve na praia para atender a ocorrência. O homem estava de camisa branca, além de portar uma mochila.

O cabo Miguel, da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar, disse que o homem estava vestido com calca jeans e camisa e que a PM foi até o local para salvaguardar a ocorrência. Além disso ressaltou que em casos como esse cabe ao Corpo de Bombeiros atuar. Ele disse ainda que quando a PM chegou na praia as equipes de salvamento já estavam prestando a devida assistência. As investigações vão ficar a cargo da 7ª Delegacia Territorial (DT).

x